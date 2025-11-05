El equipo de la Youth League celebra de nuevo su victoria con la grada del Athletic El cuadro de Llopis ha vuelto a ganar este miércoles y lleva un pleno de victorias

Juanma Mallo Enviado especial a Newcastle Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:14 Comenta Compartir

Se ha convertido en un ritual. Ocurrió en Dortmund y también ha pasado este miércoles en Newcastle. La afición del Athletic desplazada a Inglaterra, a falta de buenas noticias en el primer equipo, ha querido reconocer a los chavales de la Youth League su buen trabajo en la fase de grupos. Hoy han vuelto a ganar y son líderes.

Al término del duelo y cuando los pupilos de Valverde ya se habían ido al vestuario, este miércoles el ritual ha sido más breve, la hinchada se ha girado hacia la zona en la que estaba el equipo de Bittor Llopis. Y han coreado varias consignas, las mismas que con los leones en La Catedral.

Los juveniles, como en Alemania, se han comportado con los futbolistas de Primera División y han aplaudido al mismo ritmo que la grada. Se han sentido importantes.

A falta de buenas noticias arriba, quedan los de abajo. El próximo duelo será en Praga.

