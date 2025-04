Un equipo histórico sumido en la contradicción

Iñigo Agiriano Jueves, 10 de abril 2025, 00:55 Comenta Compartir

Al término de su último encuentro, saldado con una dolorosa derrota en casa ante el Hibernian, el técnico de Rangers, Barry Ferguson, no se mordió la lengua. «Los partidos contra el Celtic y los europeos son los más fáciles de afrontar para nosotros. Estos son los encuentros (refiriéndose al del Hibernian) con los que este grupo de jugadores ha tenido dificultades y hoy ha sido evidente. Estás jugando para el Rangers. Si no eres capaz de motivarte en días así no deberías estar jugando al fútbol». Con este contundente mensaje el técnico escocés resumió el gran debe del equipo de Glasgow esta campaña. Si bien en la Europa League su trayectoria ha sido excelente y ha ganado dos de los tres derbis ante el Celtic, su rendimiento frente a los equipos más débiles del campeonato local ha rozado el esperpento, con la eliminación en octavos de Copa ante el Queen's Park, un club que pelea por no descender a tercera división, como ejemplo más sangrante.

Sistema y modelo de juego

Tras su llegada, Ferguson pasó del 4-2-3-1 habitual de su antecesor a un 3-4-2-1 y en la anterior ronda ante el Fenerbahçe el cambio dio buenos resultados. La derrota en la vuelta no debe dar lugar a error, porque los escoceses también fueron superiores en aquel partido y solo la falta de acierto les llevó a la tanda de penaltis. Precisamente, el técnico decidió volver a la línea de cuatro en el último encuentro ante el Hibernian, con catastróficos resultados. Con la pelota el Rangers busca proponer e intentar superar la presión rival sin recurrir a balones largos, pero es en defensa donde ha mostrado mayor brillantez en sus días de inspiración.

Defensa

El inglés Jack Butland (1) es el portero titular del equipo, aunque su rendimiento ha despertado dudas en los últimos partidos. En la línea de tres el central derecho es el capitán Tavernier (2), un lateral reconvertido que posee un excelente golpeo. En el centro suele actuar Souttar (5), pero es baja por sanción, por lo que Ferguson tendrá que elegir entre Propper (4) y el joven Nsiala (19) para esa posición, mientras que el nigeriano Balogun (27) será posiblemente el central zurdo. Como carrileros en la derecha parece claro que jugará Sterling (21) mientras que la izquierda deja más dudas entre Yilmaz (3) y Jefté (22).

Centro del campo

El joven Barron (8) y Nicolas Raskin (43) han formado el doble pivote más habitual con el nuevo entrenador, mientras que Bajrami (14) ha sido un habitual en la rotación. El cambio de sistema, que ha eliminado un puesto del medio campo, ha afectado a Ianis Hagi (30) y a Thomas Lawrence (11), dos futbolistas acostumbrados a jugar en la línea de tres cuartos. Una de esas posiciones es siempre para Diomandé (10), uno de los mejores futbolistas de este equipo, aunque su baja por sanción obligará a Ferguson a pensar en posibles alternativas.

Ataque

El checo Černy (18) es el futbolista con más calidad del equipo. Se trata teóricamente de un jugador de banda, aunque con Ferguson ha actuado por detrás del delantero. Ante la baja de Diomandé, su acompañante habitual, puede entrar Igamane (29). El puesto de delantero será para el nigeriano Dessers (9), mientras que Danilo Pereira (99) ejercerá de revulsivo.