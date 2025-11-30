El equipo de Herrerín y Ramalho logra su segunda victoria en la liga y sigue su lucha por la salvación Los dos exjugadores del Athletic han sido titulares este domingo con el Olympic Charleroi

Llegaron con la temporada empezada a un equipo que estaba prácticamente descendido en la segunda división belga. Sin embargo, desde su contratación, el Olympic Charleroi ha sumado dos triunfos, el último este domingo, que le permiten soñar con la salvación. Iago Herrerín y Jonás Ramalho, dos exjugadores del Athletic, han sido titulares en el triunfo de su formación ante el Genk Sub'23. De esta manera, su escuadra ya suma nueve puntos y se pone a tres de la salvación.

Este domingo han superado 3-4 al Genk Sub'23. Ha marcado pronto el equipo de Iago y Jonás, pero los locales se han colocado 3-1 en el minuto 51. Parecía otra derrota en un duelo fundamental por la cercanía de su oponente en la tabla. Pero una diana en el minuto 91 ha permitido el triunfo de este equipo. Los dos exrojiblancos han jugado todo el duelo.

El Olympic Charleroi recurrió a ambos comenzado el curso para tratar de enderezar su rumbo. De momento, parece que lo consigue aunque queda mucho camino por delante. Herrerín, por ejemplo, ha sido indiscutible desde que llegó. Y Ramalho es uno de los puntales del equipo en la zaga.