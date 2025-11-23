El equipo de barrio de Barcelona que quiere ser como el Athletic Con una historia casi centenaria, el Atlètic Poblenou tomó los colores y la filosofía del conjunto vizcaíno después de que varios bilbaínos que se fueron a trabajar a esta zona industrial de la ciudad condal participaran en su fundación

El Poblenou​ -en castellano Pueblo Nuevo- es un barrio de Barcelona de carácter eminentemente obrero. A finales del siglo XIX, llegó a ser el área con la mayor concentración industrial de Cataluña y una de las mayores de España, por lo que fue conocido como 'El Mánchester catalán'. En busca de trabajo llegaron allí muchos vascos y, en concreto, en una fábrica de botones comenzaron a ganarse el pan varios bilbaínos que eran grandes seguidores del Athletic.

Su amor por los colores rojiblancos y por una filosofía que en la época ya destacaba en el fútbol nacional, en 1929, junto a varios catalanes, estos hinchas bilbaínos fundaron el Poblenou en una bodega del vecindario. Aparte de repartir responsabilidades y formalizar los primeros estatutos, en este local se debatieron temas de total trascendencia, como el nombre del club y sus colores.

La influencia de los bilbaínos llevó a la decisión de que el club Poblenou jugara con los mismos colores que el Athletic, tomara sus principios básicos como el hecho de contar solo con jugadores del barrio y adaptara el nombre Athletic para añadirlo al del barrio: Atlètic Poblenou.

Hoy en día, el club barcelonés, cuyo primer equipo milita en la Preferente catalana, mantiene la misma filosofía que el conjunto vizcaíno y su primera equipación los colores rojiblancos. Para los actuales dirigentes de la entidad, el Athletic es un referente y un ejemplo a seguir. En un vídeo compartido por el club bilbaíno en sus redes sociales, su presidente Israel Fernández se deshace en halagos hacia la particular filosofía del Athletic.

«Nuestros inicios se remontan a trabajadores de Bilbao que vinieron a esta zona de Barcelona, que era muy industrial y crearon un club a semejanza del Athletic», explica el máximo mandatario del Atlètic Poblenou, quien se muestra orgulloso de que un equipo de barrio como el que preside haya conseguido mantenerse a lo largo de los años nutriéndose de jugadores del entorno.

El club está a punto de cumplir su centenario. «Tenemos una identidad muy parecida. Trabajamos mucho la cantera. Intentamos que nuestros jugadores sean del barrio y la prioridad es la formación, que crezcan como futbolistas y personas, más allá de los resultados», añade.