El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La entrañable imagen de una voluntaria con un hincha del Athletic en San Mamés

La joven ayuda al aficionado a bajar las escaleras para llegar a su localidad

B. V.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:53

La tarde de este martes en San Mamés fue especial. El Athletic volvió a jugar la Champions once años después. Nadie se lo quería perder. Había ilusión por ver al equipo en la mayor competición continental. Algunos de los aficionados, los más jóvenes, ni lo recordarán dada su edad.

Sin embargo, muchos otros hinchas deseaban escuchar de nuevo el himno de la Champions en la Catedral. Como seguramente el protagonista de un vídeo que ha publicado el Athletic en sus redes sociales. En él se ve a un hombre de avanzada edad, que baja por las escaleras e San Mamés con la ayuda de una voluntaria, que le conduce hacia su localidad.

@athleticclub 🥹 Nadie quiere perderse al Athletic Club en la @Champions League #AthleticClub #ChampionsLeague #Champions #Arsenal ♬ Piano music and BGM that match the emotional scene(1291542) - syummacha

Una imagen entrañable del varón al que se le ve bajar las escaleras una a una. Se coge con el brazo izquierdo e la joven, y con el derecho sujeta un bastón.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jon Uriarte abre la puerta a una posible ampliación de San Mamés «con una inversión muy fuerte»
  2. 2 Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha
  3. 3

    Robert Redford, la estrella comprometida, muere a los 89 años
  4. 4

    Selton Sued, el gran talento de Lezama que resquebrajó al Arsenal en la Youth League
  5. 5

    Los principales empresarios de Israel acusan a Netanyahu de llevar al país a una «recesión peligrosa y sin precedentes»
  6. 6

    Los funcionarios vascos contarán con su nuevo modelo de teletrabajo en enero
  7. 7

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»
  8. 8

    Arteta se deshace en elogios a San Mamés: «Uno de los mejores campos en los que he jugado»
  9. 9 ¿Está a punto de colapsar la corriente marina de la que depende el clima en Europa?
  10. 10

    Junts pacta con el PSOE que las empresas de más de 250 empleados atiendan en catalán, incluso fuera de Cataluña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La entrañable imagen de una voluntaria con un hincha del Athletic en San Mamés

La entrañable imagen de una voluntaria con un hincha del Athletic en San Mamés