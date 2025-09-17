La entrañable imagen de una voluntaria con un hincha del Athletic en San Mamés La joven ayuda al aficionado a bajar las escaleras para llegar a su localidad

B. V. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:53 Comenta Compartir

La tarde de este martes en San Mamés fue especial. El Athletic volvió a jugar la Champions once años después. Nadie se lo quería perder. Había ilusión por ver al equipo en la mayor competición continental. Algunos de los aficionados, los más jóvenes, ni lo recordarán dada su edad.

Sin embargo, muchos otros hinchas deseaban escuchar de nuevo el himno de la Champions en la Catedral. Como seguramente el protagonista de un vídeo que ha publicado el Athletic en sus redes sociales. En él se ve a un hombre de avanzada edad, que baja por las escaleras e San Mamés con la ayuda de una voluntaria, que le conduce hacia su localidad.

Una imagen entrañable del varón al que se le ve bajar las escaleras una a una. Se coge con el brazo izquierdo e la joven, y con el derecho sujeta un bastón.