Enganchón en 'El Chiringuito' al señalar a Nico Williams como 'tapado' del Barça: «En Bilbao no toleramos faltas de respeto»

G. Cuesta Miércoles, 11 de junio 2025, 08:14

Tensión en 'El Chiringuito' a cuenta del futuro de Nico Williams. Los colaboradores Jota Jordi y Nico Rodríguez han protagonizado un tremendo enganchón a raíz de que el primero, acérrimo seguidor del Barça, asegurase que el extremo rojiblanco es el «tapado» del Barça para este mercado de verano. El segundo no se ha mordido la lengua en el programa de Josep Pedrerol. «Me extrañaría. En Bilbao no aceptamos faltas de respeto», le ha espetado.

Jota Jordi creó expectativa al principio sin desvelar que, según sus informaciones, el tapado de Laporta es Nico. «Hablo de un jugador que hasta día de hoy todos teníamos pensado que era imposible que volviese a relacionársele con el entorno del Barça. Y después de esta llamada yo creo que volverá a sonar y bastante. Tienen que pasar ciertas cosas, pero...», arrancaba.

Pedrerol recordaba que el delantero Luis Díaz y el extremo Rashford son las prioridades en la ciudad condal. «Si la otra parte hace algún movimiento, pasaría de estar en la posición 5 a la número 1 de la lista», dejaba caer Jota. «¿El tapado quién es?», preguntó directamente el presentador. «Estoy hablando de Nico Williams».

Al que no convence dicha información es a otro hombre de la casa, a Nico Rodríguez, el encargado habitualmente de abordar la información del Athletic junto a Edu Velasco. «Sobre lo que ha dicho Jota... Estoy muy tranquilo. Lo estoy menos con el interés de clubes como el Bayern u otros de la Premier». A su parecer, sería «extraño» que Nico acabase en el Barça. «La información que tengo es que va a ser un verano largo. En algún momento hay que aceptar que Nico se va a ir. Si no es este verano, será el siguiente. ¿Y qué hacemos? ¿Prolongar este dolor? Pues no. llegará un momento que se irá y lo tendremos que aceptar», reflexionaba.

Fue en ese momento cuando se produjo el encontronazo. «Todo el mundo en Bilbao sabe que se acabará yendo, pero lo que no vamos a tolerar son faltas de respeto como ha hecho el Barcelona todo el verano pasado», remataba Rodríguez. Ahí saltó Jota Jordi. «Por ahí no voy a pasar. Pregúntale a Osasuna por las faltas de respeto», contestaba haciendo mención a jugadores que han despertado el interés rojiblanco como Areso u Oroz. «¿Vais a pagar la cláusula? A ver si solo los del Barça hacemos las cosas así. Ya está bien. Hay que tener educación, hombre», se revolvía el catalán.