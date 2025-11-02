El enfado de Valverde con un jugador de la Real: «No seas tan gallito»

La polémica en torno a la tangana sobre el césped con la que concluyó el sábado el derbi vasco de Anoeta no amaina. Al contrario, ... crece con la aparición de unas imágenes que van a dar mucho que hablar. En ellas, distribuidas por Movistar+, se aprecia cómo el siempre mesurado entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, se muestra muy enfadado con un jugador de la Real Sociedad.

😡 ''No seas tan gallito aquí...''.



Las palabras de Ernesto Valverde. #DeportePlus pic.twitter.com/pxc3svQgB5 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 1, 2025

En las imágenes, Valverde aparece de pie fuera de su banquillo simulando con las manos el gesto de 'hablar', mientras se dirige muy enfadado a un jugador de la Real.

Según la lectura labial recogida por la retransmisión y que se transcribe en subtítulos, el entrenador le dice en un primer momento: «No seas tan gallito aquí, eh... Luego sales a hablar allí. No seas tan gallito, eh. Después... aquí eres muy gallito».

Hay un segundo corte con reproches de Valverde en el que dice: «Sí, sí, luego allí vamos a hablar, no te preocupes. Tranquilo, sigue, sigue, tranquilo». Y aquí es cuando hace los gestos de 'hablar'.

Los autores del vídeo no identifican a quién van los reproches, pero indican que por la posición de Valverde deben ir a un defensa o medio.

Al concluir el duelo se montó una tangana con el rojiblanco Oihan Sancet y el lateral derecho blanquiazul Jon Mikel Aramburu. Yuri Berchiche mantuvo que la mecha la prendió el venezolano. «Me han dicho que Aranburu se ha debido meter con nuestro entrenador, con Ernesto, y con el banquillo también. Es lo que me han contado», dijo el defensa del Athletic.

Preguntado por los incidentes finales en la sala de Prensa, Valverde dijo no saber nada. «La verdad es que no estaba en campo. He felicitado a Sergio Francisco y luego me he marchado. Es un derbi caliente y nos han marcado en el último minuto. La emoción es mucha en este tipo de partidos y ya está, pero no creo que sea nada importante», zanjó el entrenador del Athletic.