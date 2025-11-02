El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Valverde, durante el derbi celebrado ayer. EFE

El enfado de Valverde con un jugador de la Real: «No seas tan gallito»

El entrenador del Athletic lanzó reproches a un blanquiazul desde el área técnica

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Domingo, 2 de noviembre 2025, 09:09

Comenta

La polémica en torno a la tangana sobre el césped con la que concluyó el sábado el derbi vasco de Anoeta no amaina. Al contrario, ... crece con la aparición de unas imágenes que van a dar mucho que hablar. En ellas, distribuidas por Movistar+, se aprecia cómo el siempre mesurado entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, se muestra muy enfadado con un jugador de la Real Sociedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón, recibe el alta médica tras una crisis de ansiedad
  2. 2 Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de un componente químico que provoca cáncer en un fruto seco procedente de España
  3. 3

    El derbi acaba con tangana: «Aramburu se ha metido con Valverde y el banquillo»
  4. 4

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  5. 5

    «Esta noche no salgo, estoy hecho polvo» y otras esquelas llamativas publicadas en Euskadi
  6. 6 Horóscopo diario, 2 de noviembre de 2025
  7. 7 La Lotería Nacional del sábado riega de millones un municipio conocido por sus cuevas: comprobar resultados del 1 de noviembre
  8. 8

    El Athletic ficha a una promesa del Bermeo que sigue los pasos de Jauregizar
  9. 9 Retenciones en la A-8 sentido Bilbao por un accidente a la altura del Max Center
  10. 10 Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El enfado de Valverde con un jugador de la Real: «No seas tan gallito»

El enfado de Valverde con un jugador de la Real: «No seas tan gallito»