El emotivo vídeo entre Laporte y Williams con un león de peluche que emociona al athleticzale

El club recuerda la visita del francés a Lezama en 2022 y lo aprovecha para la puesta en escena del anuncio de su fichaje

A.M.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 16:23

Aymeric Laporte visitó las instalaciones de Lezama hace tres años cuando aún era jugador del Manchester City. El central francés estaba entonces lesionado y pidió permiso al cub para realizar un trabajo de recuperación en las instalaciones rojiblancas. El Athletic aceptó y allí se reencontró con sus excompañeros de la mano de Iñaki Williams, que fue el encargado de hacerle un tour por Lezama.

@athleticclub 🥰 Sabía que ibas a volver… #Laporte #IñakiWilliams #AthleticClub #sabiasque ♬ sonido original - 🐻

Tres años después, Laporte ha vuelto al Athletic e Iñaki porta el brazalete de capitán. Y el Athletic ha aprovechado ese recuerdo para anunciar la incorporación del francés. En aquella visita, el ahora capitán le regaló a Laporte un león de peluche... el mismo que aparece en las fotos con las que se ha anunciado el fichaje del de Aegen esta semana.

El club ha explicado en su cuenta de Tik Tok la intrahistoria de la puesta en escena que rodeó el anuncio de Laporte. En las imágenes se ve al central recibir un regalo, que resulta ser un león de peluche, de manos de Williams en 2022 y al de unos segundos posar con el león y la camiseta con el dorsal 14 en el vestuario, ya en 2025. «Sabía que ibas a volver», escribe el perfil oficial del Athletic.

