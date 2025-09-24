El emotivo vídeo del Athletic: «Que nunca nos falten nuestras amamas» El club rojiblanco publica un instante del partido ante el Girona en el que muestra la felicidad de un niño con su abuela

B. V. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:13 | Actualizado 10:25h.

En los estadios de fútbol a veces es más importante lo que ocurre en la grada que lo que pasa sobre el césped. Este martes el público que acudió a San Mamés no estaba para muchas alegrías. En el primer tiempo incluso hubo pitada.

Hasta que llegó el gol de Jauregizar que empataba el partido frente al Girona y la alegría volvió a la grada. Se vivieron escenas especialmente emotivas. Como la de un niño con su abuela, a la que besa con ternura en la frente tras el gol del jugador rojiblanco. El Athletic ha publicado ese instante acompañado de un bonito mensaje en redes sociales: «Que nunca nos falten nuestras amamas».

Sobreimpresionado en el vídeo puede leerse en inglés: «I never want to lose you» (No quiero perderte nunca).