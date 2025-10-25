El emotivo tributo de San Mamés al mítico Argoitia Los jugadores portan brazalete negro y el estadio le ha rendido una gran ovación antes del partido, pero sin minuto de silencio

El Athletic llora el adiós de uno de sus jugadores legendarios, José María Argoitia, fallecido este viernes a los 85 años y su funeral se celebrará el lunes a las 18.00 horas en la iglesia San Pedro Apóstol de Deusto. El atacante lo fue todo en el Athletic. Jugó 308 partidos en doce temporadas, hasta 1972, marcó 69 goles y ganó una Copa. Luego ejerció como técnico en Lezama, segundo entrenador de José Luis Mendilibar y embajador del club. Además, la víspera de su fallecimiento un familiar recogió el reconocimiento a sus 75 años como socio de la entidad.

Los jugadores del Athletic han portado brazalate negro, tal y como anunció el club, pero no se ha llevado a cabo un minuto de silencio, acto que esta misma directiva convocó con Txetxu Rojo en enero de 2023. Además, también bajo el mandato de Jon Uriarte, se guardaron sesenta segundos de reconocimiento a las víctimas de la Dana y en dos ocasiones al Papa Francisco, en homenajes convocados por LaLiga y la UEFA.

Desde el club han explicado a este periódico que esos reconocimientos sólo son para presidentes, directivos, jugadores y técnicos en ejercicio y en casos de futbolistas ya retirados de trascendencia monumental.

Antes del partido se ha mostrado una imagen de Argoitia en los videomarcadores. El público aplaudía en pie para reconocer lo mucho que el mítico jugador aportó al Athletic mientras los futbolistas hacían piña en el centro del campo y todo el banquillo ovacionaba en pie.