El emotivo pasillo de honor de los fans del Newcastle a la afición del Athletic en la salida del estadio Cerca de un centenar de seguidores ingleses se agolparon en el vomitorio para despedir a los athleticzales que viajaron con el equipo. Estos devolvieron el gesto con aplausos

El hermanamiento entre las aficiones del Athletic y Newcastle quedó reflejado al final del partido, cuando cerca de un centenar de hinchas ingleses se agolparon en uno de los vomitorios para despedir a los aficionados rojiblancos con una gran ovación. Uno de los seguidores de las urracas grabó con su teléfono móvil el emotivo momento y lo publicó en sus redes sociales desatando numerosos elogios de la parroquia local hacia los bilbaínos.

«Es una afición de Primera», decía uno de ellos. Otro destacaba el comportamiento que los athleticzales tuvieron el pasado mes de mayo en Old Trafford pese al varapalo que supuso quedarse a las puertas de la final de la Europa League, que además se disputaba en San Mamés.

El inglés que subió el vídeo a sus redes sociales añadió un corazón y un icono de apretón de manos que simbolizan el cariño que las urracas sienten por el Athletic. Incluso a pesar de su falta de ortografía. El seguidor se dirigió al Athletic como «Atlético de Bilbao» aunque después rectificó en los comentarios.

La buena relación entre rojiblancos y los blanquinegros viene del 94, cuando el Athletic eliminó al Newcastle en los dieciseisavos de final de la antigua copa de la Uefa. Los ingleses terminaron enamorados de Bilbao, hasta el punto de que en los encuentros que se disputan en St. James Park se puede observar una ikurriña con los escudos del Newcastle y el Athletic. Debajo una inscripción en inglés. «En honor al vínculo entre el Newcastle y el Athletic. Copa de la UEFA. 18 de octubre, St. James Park, 1 de noviembre, San Mamés. Para nuestros amigos». El ambiente resultó excepcional en ambos encuentros. Tanto en la ida, como en la vuelta, cuando un tanto de José Ángel Ziganda, 'Cuco', permitió a los vizcaínos tumbar a las 'urracas' y lograr el pase a octavos de final.

Tras el partido, los aficionados rojiblancos que se habían lanzado al campo para festejar el pase a octavos se acercaron a la esquina donde se ubicaban los ingleses para aplaudirles y mostrarles sus respetos por su comportamiento. Desde entonces, las relaciones entre ambas aficiones han sido magníficas.