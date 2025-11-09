El emotivo mensaje que el Oviedo dedica al Athletic antes del partido El club asturiano celebra la visita a San Mamés con una publicación en sus redes sociales en la que asegura que la entidad vizcaína «es testigo de los mejores jugadores de nuestra historia», junto a un guiño al añorado 'Txapelas'

Laura González Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:43 | Actualizado 14:01h.

Hace nada menos que 25 años desde la última visita del Oviedo a San Mamés, y para celebrar este regreso, en este caso al nuevo estadio, el club asturiano ha dedicado un emotivo mensaje al Athletic, en el que ensalza su trayectoria, su historia y también su filosofía. «No se conoce Bilbao sin su Athletic, no se conoce San Mamés sin el eterno grito que despierta la Catedral antes de cada partido», ha colgado en sus redes sociales en una publicación, pocas horas de que arranque el partido.

«Testigo de los mejores jugadores de nuestra historia, el centenario San Mamés descansa al pie de tu hogar. Bajo tu histórico arco, florece una cantera de leones en tierra de dragones. La memoria de quienes te alentaron hasta la muerte prevalece en una txapeña inmortal, celebrando tus nuevas hazañas», han añadido, haciendo un guiño muy especial a uno de los hinchas más célebres del Athletic, Jesús 'El Txapela'. Fallecido en 2020 a los 89 años, se colocaba siempre detrás del banquillo rojiblando en San Mamés, donde animaba de forma incansable con su enorme txapela repleta de pins, y con su célebre grito de «garrote».

Tras estas palabras el Oviedo celebró este regreso, animando a todos a disfrutar de este encuentro. «Tras muchos años, volveremos a vernos con esa última Copa en la retina. Con sidra o con txakoli, brindemos por ello».

Estas bonitas palabras, compartidas en el perfil oficial del Athletic, fueron aplaudidas por numerosos aficionados rojiblancos. «Grande el Oviedo, siempre en Primera», apuntaron algunos, junto a un repetido «¡Puxa Asturias!».