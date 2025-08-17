El emotivo homenaje de San Mamés al socio número 1 del Athletic fallecido

Emotivos instantes los que se han vivido en San Mamés en el minuto 12 del Athletic-Sevilla. Ese número es en el fútbol el de ... la afición (el jugador número 12) y se ha aprovechado ese momento para rendir homenaje a Juan Antonio Virumbrales, que era su socio número 1 y falleció el pasado 11 de agosto a los 99 años.

En ese minuto 12 en el centro de la grada de animación se ha mostrado una gran pancarta con la imagen de Virumbrales dirigiéndose a la asamblea de compromisarios y una de las frases que lanzó allí en 2013 para mostrar su apoyo al proyecto de Grada Popular de Animación: «El Athletic se lleva en el corazón».

La hinchada ha respondido con una gran ovación que se ha extendido durante todo el minuto 12. El Athletic siempre ha sido una familia y en momentos de recuerdo como estos queda claro.

🕊️ 𝗝𝘂𝗮𝗻 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗩𝗶𝗿𝘂𝗺𝗯𝗿𝗮𝗹𝗲𝘀 🖤



💭 Recuerdo al que fuera socio nº1 del Athletic Club.



Gugan bego. Beti gogoan. #AthleticSevilla #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/Y2pwE51kaO — Athletic Club (@AthleticClub) August 17, 2025

Virumbrales se hizo socio del Athletic en 1939, tras el final de la Guerra Civil, como socio infantil: «Éramos cuatro y un tambor», rememoraba. Desde entonces su presencia fue habitual en San Mamés. A lo largo de nueve décadas vivió el club en diferentes etapas, hasta que, el 2 de agosto del 2018, ascendió al primer puesto en la lista de socios tras el fallecimiento de Federico Urieta Medrano.

Ya como socio número uno, Juan Antonio tuvo su protagonismo en el spot de Navidad del Athletic, Bizi Ametsa. Asiduo de las Asambleas del Club, siempre respetuoso y constructivo, recibió el homenaje de todo San Mamés en el reconocimiento que le dedicó la Herri Harmaila en el 2022 por su implicación en la Grada Popular de Animación.