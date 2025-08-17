El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen del homenaje en San Mamés. Manu Cecilio

El emotivo homenaje de San Mamés al socio número 1 del Athletic fallecido

En la grada de animación se ha mostrado una gran pancarta con su imagen y el estadio le ha dedicado una gran ovación en el minuto 12

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Domingo, 17 de agosto 2025, 20:02

Emotivos instantes los que se han vivido en San Mamés en el minuto 12 del Athletic-Sevilla. Ese número es en el fútbol el de ... la afición (el jugador número 12) y se ha aprovechado ese momento para rendir homenaje a Juan Antonio Virumbrales, que era su socio número 1 y falleció el pasado 11 de agosto a los 99 años.

