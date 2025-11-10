La emotiva historia de Pepe, el niño del Oviedo que admira al Athletic y que ha cumplido la promesa de su padre fallecido La familia del crío disfruta en directo del regreso del equipo asturiano a San Mamés 25 años después

A. Mateos Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:50

José Crespo le prometió a su hijo Pepe, un niño oviedista de 10 años que siente un especial cariño por el Athletic, visitar San Mamés cuando 'su' Oviedo regresase a Primera. El pasado mes de junio, los carbayones regresaron a la categoría reina pero José no ha podido cumplir la promesa que le hizo a su hijo. Falleció el pasado mes de septiembre «de manera fulminante» a causa de un tumor y ayer el Athletic no solo invitó al pequeño Pepe y su familia al campo, sino que también les enseñó las instalaciones de Lezama, donde se forman las perlas del futuro.

❤️ Esta es la historia de Pepe, pero sobre todo la de su padre José Crespo, que en paz descanse.



El pequeño seguidor del @RealOviedo, que lleva al Athletic en su corazón, tenía previsto visitar San Mamés con su padre tras el ascenso del equipo carbayón a Primera División.… pic.twitter.com/r2Fx6Pgt0W — Athletic Club (@AthleticClub) November 10, 2025

Pepe cumplió ayer su sueño. Cuenta su madre en las redes sociales del Athletic que la afición del crío por la entidad rojiblanca viene de hace dos años, cuando la familia visitó Bilbao y el chaval quedó encantado: «Es superemocionante estar aquí hoy (por este domingo). Somos muy aficionados del Real Oviedo pero hace dos años vinimos a Bilbao para hacer una visita y desde entonces mi hijo Pepe guarda un especial cariño por el Athletic. Le encantó la ciudad, hicimos el tour de San Mamés, le encantó el estadio... Para él es el mejor de España. Y para nosotros es un placer disfrutar en directo de nuestro equipo, el Oviedo, y de su segundo equipo del alma, el Athletic».

El niño se fotografió con Uriarte en el palco de San Mamés y el Oviedo le regaló la camiseta de Ilyas Chaira, su jugador favorito con el que después pudo fotografiarse en el túnel de vestuarios. También conoció a Valverde y los futbolistas del Athletic.

José, es lo menos que podíamos hacer. Seguro que, desde donde estés, has disfrutado de este momento. Pepe se lleva un bonito recuerdo 💙#RealOviedo 🔵⚪️ pic.twitter.com/uwUjOtGvVF — Real Oviedo (@RealOviedo) November 9, 2025

La familia agradece al Athletic el trato recibido y el club rojiblanco hace lo propio con ellos. «Ha sido un honor acogeros en nuestra casa. Un abrazo enorme», señalan.