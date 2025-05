El emocionante vídeo con el que los excompañeros del Athletic de Óscar de Marcos han querido homenajearle

Alba Peláez Domingo, 25 de mayo 2025, 14:26 | Actualizado 14:42h. Comenta Compartir

Los excompañeros que compartieron vestuario con Óscar de Marcos en el Athletic en algún momento de sus 16 temporadas en el primer equipo han querido aprovechar el adiós del capitán para hacerle llegar su cariño. En un emocionante vídeo, antiguos integrantes del club han revelado algunos recuerdos junto al lateral de Laguardia.

«Kaixo Óscar, habrá pocos jugadores en el mundo con los títulos que tú has ganado, campeón en humanidad, humildad y solidaridad: maestro, capitán y ejemplo dentro y fuera del campo», subraya Aduriz. «Me acuerdo del inicio, nosotros estábamos haciendo la pretemporada en Huelva y yo tuve la fortuna de que te pusieran conmigo. Llegó tarde y le asignaron como mi compañero de habitación. Estaba muy nervioso, pero se le veía un chico lleno de ilusión y, sobre todo, desde el principio se veía que habíamos fichado a una buena persona».

🔚 Hoy se cierra una etapa, pero tu legado será eterno, Óscar.



Muchos de los compañeros que ha tenido durante sus 16 temporadas como zurigorri comparten recuerdos y reflexiones 👇



👏 Zorionak zure ibilbide zoragarriagatik, De Marcos!#MilaEskerDeMarcos #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/DHLB09Xka7 — Athletic Club (@AthleticClub) May 25, 2025

«En el vestuario, el mejor compañero posible, siempre con las palabras adecuadas para el momento idóneo», expresa Markel Susaeta, uno de sus grandes amigos todavía hoy en día. El exfutbolista y actual entrenador del Bournemouth, Andoni Iraola, también resalta sus cualidades en las distancias cortas: «Siempre quieres a ese perfil de jugador a tu lado» y añade que «es un tipo de jugador imprescindible para mantener el hilo de la idea que representa el Athletic».

En esta cuestión ahonda también Ander Iturraspe, que apunta que «respecto a su legado, tengo muy claro que absolutamente todo lo que debe ser un jugador del Athletic lo representa 'DeMar'. A nivel deportivo, siempre recordamos mucho la semifinal de Copa frente al Mirandés. La tensión y nerviosismos que sentíamos en ese momento». En los últimos días han sido muchos los que han destacado los valores del alavés dentro y fuera del campo, como Joaquín Caparrós, técnico del Sevilla.

Iker Muniain, el futbolista que le ha cedido el brazalete, el chaval que debutó solo una semana antes de De Marcos, también se ha parado a mirar hacia el pasado. «Llegamos siendo dos niños y recorrimos un camino largo. Si tuviera que elegir uno, me quedo con un momento exacto en la noche del 6 de abril en Sevilla cuando fuimos campeones. Estábamos en el centro del campo y fuimos corriendo hacia nuestros compañeros yo, mientras iba corriendo, de la ilusión, de la alegría, me derrumbé en el suelo, me puse las manos en la cara y alguien se tumbó encima de mí y abrí los ojos y era Óscar. Nos dimos un abrazo entre lágrimas. Solo decíamos: 'se acabó, se acabó'. Lo hemos conseguido».

Carlos Gurpegui, uno de sus compañeros más queridos, también portador del brazalete, hace una apreciación personal. «Para mí, Óscar y el Athletic estaban destinados a encontrarse. A todos nos caló por esa mentalidad y esa actitud tan positiva que tiene de ver el lado bueno de las cosas. Es muy responsable de donde está, a qué pertenece y, sobre todo, una persona muy honesta, muy íntegra, dentro y fuera del campo».

Por su parte, Gorka Iraizoz rebobina al inicio de los tiempos, a su estreno contra el Young Boys: «Es imposible olvidar su primer partido, me viene a la cabeza su cara. Ese día pude ver cómo sus valores encajaban perfectamente con los del Athletic de forma muy estrecha», dice el exportero y actual entrenador del Gernika.

El inquilino de la otra parte de la defensa durante tanto tiempo, Mikel Balenziaga, dice que el Athletic para 'DeMar' «es un sueño hecho realidad, una manera de vivir y un orgullo muy grande para toda la vida. Es indiscriptible la admiración que se palpa: compañero, amigo y alguien imprescindible en mi vida», afirma otra persona con la que aún mantiene relación.

Aymeric Laporte, que tiene en su memoria el partido del Nápoles, tampoco quiere faltar en este emocionante tributo al segundo futbolista con más partidos en la historia del club. «Es un referente para todos los amantes del fútbol en general, pero sobre todo en el Athletic. Ha demostrado durante tantos años lo profesional que es, la buena persona que es. Ayuda a todos los jóvenes. A mí me ayudó en su día».

Beñat Etxebarria quiere salirse del fútbol. «Yo guardo momentos del día a día, como las partidas de cartas, las risas que nos echábamos en la sala de los fisios y, sobre todo, el café que tomábamos juntos antes de saltar al campo». Toquero recuerda que se casó en su pueblo, en Laguardia, y que también se queda con esos instantes que han sucedido más allá del césped. «Hemos vivido grandísimas cosas juntos».