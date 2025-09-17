La emoción de la novia de Nico Serrano por su debut en la Champions: «Nuestras primeras citas eran para verla» El extremo del Athletic salió en el segundo tiempo en la derrota ante el Arsenal

G. C. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:25

El regreso del Athletic a la Champions es una alegría compartida también por el entorno de los futbolistas. El cambio generacional es total en la vuelta a la máxima competición europea once años después. La tarde de debuts ante el Arsenal fue especialmente celebrada por Bea Caruncho, la novia de Nico Serrano, que ingresó en el terreno de juego para disputar los últimos minutos del choque.

«Nuestras primeras citas eran para ver la Champions y ahora él es quien la juega», confesaba la joven tiktoker en sus redes sociales. Al mensaje lo acompañaba un vídeo que mostraba a la influencer seguir el encuentro junto a su perro. «Se me metió algo en el ojo», bromeada.

Serrano ha contestado al cariñoso mensaje de su pareja pidiendo «más citas y partidos». El extremo navarro se ha hecho un hueco este año en el primer equipo tras las cesiones en las últimas temporadas al Sporting, Racing de Ferrol y Mirandés. Por ahora, cosecha algunos minutos saliendo desde el banquillo en estos primeros compases de temporada.