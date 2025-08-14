El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La emoción del exlinier Rafa Guerrero al pisar San Mamés: «El Athletic es del pueblo. No es necesario ser vasco o vivir aquí»

El famoso linier visita el estadio del equipo de su corazón: «Esto es un sentimiento que está por encima de muchas cosas»

A.M.

Jueves, 14 de agosto 2025, 10:45

Con la mano derecha golpeándose el pecho y con una sonrisa de oreja a oreja, Rafa Guerrero (León, 1963) entraba este miércoles a San Mamés muy emocionado. El que fuera uno de los linieres más famosos del fútbol español, apodado para siempre con la célebre frase 'Rafa, no me jodas' por señalar erróneamente al zaragocista Aguado, confesó nada más retirarse que su equipo «del alma» era el Athletic y ayer sus compañeros de 'El Chiringuito', donde colabora, le invitaron a La Catedral.

Guerrero exclamó un «bua» de asombro nada más cruzar uno de los túneles del estadio y pisar el césped de San Mamés. Se arrodilló, como si estuviese haciendo una especie de reverencia, y se mordió el labio fruto de la emoción. «Esto hay que sentirlo y vivirlo... y estar aquí. Está por encima de muchas cosas», dijo a las cámaras del programa de Pedrerol.

Al exasistente internacional se le nota que está emocionado y su compañero de programa se lo hace saber. «Es un sentimiento, tenía muchas ganas de venir. Me recuerda muchas cosas... y me emociona porque cuando llevas el fútbol en la piel...», justificó. Entonces, lanzó un llamamiento al resto de aficionados del fútbol: «El Athletic es del pueblo... Pero de cualquier pueblo. No es necesario ser vasco o vivir aquí, para nada, al revés. Hoy me he dado cuenta que esto es más que un sentimiento y lo tienes que llevar dentro. Vivas donde vivas, estés donde estés, el Athletic es muy grande».

