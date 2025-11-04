El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Retenciones en el Txorierri tras un accidente entre dos turismos y una moto
Dan Burn durante el entrenamiento de este martes. Reuters

Los elogios al Athletic de un capitán del Newcastle: «Es increíble que sea tan competitivo sólo con vascos»

El entrenador de los ingleses, Eddie Howe, destaca que «he vivido el fútbol vasco y entre su afición hay pasión como aquí»

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Newcastle

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:45

«Somos conscientes de la convocatoria con la que viene el Athletic», lanza el técnico Eddie Hoween en St. James' Park. El entrenador del Newcastle ... desde hace cuatro años ha avisado de que los rojiblancos son un equipo «potente» en el apartado defensivo a pesar de las numerosas bajas con las que llegan a la ciudad inglesas tras conocerse los problemas físicos de Nico Williams, Sancet y Yuri.

