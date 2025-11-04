Los elogios al Athletic de un capitán del Newcastle: «Es increíble que sea tan competitivo sólo con vascos»

«Somos conscientes de la convocatoria con la que viene el Athletic», lanza el técnico Eddie Hoween en St. James' Park. El entrenador del Newcastle ... desde hace cuatro años ha avisado de que los rojiblancos son un equipo «potente» en el apartado defensivo a pesar de las numerosas bajas con las que llegan a la ciudad inglesas tras conocerse los problemas físicos de Nico Williams, Sancet y Yuri.

Howe ha elogiado a Ernesto Valverde, a quien conoció en sus viajes por Europa viendo equipos mientras estaba en el paro, antes de llegar al banquillo de las 'urracas'. «Le conozco, es un entrenador sobresaliente en táctica», ha ensalzado. «Tienen un gran técnico. Admiro su estructura y su forma de jugar. Espero un equipo del mejor nivel».

El técnico ha revelado que ha pasado por Euskadi y que conoce a sus principales clubes. «He visto a la Real y al Athletic. El entusiasmo y la pasión que hay por el fútbol allí es muy grande. Las dos aficiones de mañana (por el miércoles) sienten mucha pasión por sus equipos».

Como sucede con el Athletic, la temporada del Newcastle está por debajo de las expectativas. Es decimotercero en la Premier y espera al Athletic tras ver como el West Ham, en descenso, les remontó el domingo un 0-1 para ganarles 3-1. «Hay cosas a cambiar y mejorar la mentalidad fuera de casa y lo hablamos entre nosotros al concluir el partido. Igual lo que necesitamos es ganar un par de partidos de una forma fea, sin un fútbol bonito. El domingo fuimos demasiado caballeros», sentenció el defensa Dan Burn.

El mismo jugador, uno de los capitanes, ha ensalzado el modelo del Athletic. «Es increíble ser tan competitivos escogiendo solo vascos», ha resaltado. Además, ha confesado que es una buena noticia para el Newcastle la plaga de bajas rojiblancas. «Son buenas para nosotros. No nos tomamos al Athletic a la ligera. Es un club de Champions, es un gran rival. Esperamos un partido duro».