Los elogios de la afición del Newcastle a la del Athletic: «Son los mejores visitantes que he visto en mi vida» Las redes sociales se llenan de mensajes de cariño y agradecimiento de los seguidores ingleses

G. Cuesta Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:44 | Actualizado 16:59h.

La afición del Athletic ha dejado huella en Newcastle. La comunión entre aficiones fue total durante todo el miércoles, tanto en el centro de la ciudad durante la previa como en St. James Park. Ese buen rollo siguió después del partido a través de las redes sociales, con un aluvión de comentarios que ensalzaban los valores de la hinchada athleticzale, que dio la talla a pesar de la derrota de los suyos.

«Hice lo posible por ayudar a la oficina de turismo de Bilbao esta noche. Merece la pena visitarla. Ciudad maravillosa, club de fútbol fantástico y aficionados fantásticos», resumía Adam Summerton, comentarista de TNT y presente en la noche de Champions. Es un aplauso que comparten los seguidores de 'Las Urracas', que ovacionaron a la afición rojiblanca cuando abandonaban el estadio.

Did my best for the Bilbao tourist board tonight (well worth a visit)



Wonderful city, fantastic football club and passionate fans pic.twitter.com/eGSH86VmUn — Adam Summerton (@adamsummerton) November 5, 2025

«¡Estos son los mejores aficionados visitantes que he visto en mi vida! ¡Se han adueñado del estadio por completo!», ensalzaba la cuenta Magpie media, especializada en información del Newcastle y que cuenta con casi 20.000 seguidores. En la misma línea elogió a los bilbaínos el creador de contenido Pete Davey. «Literalmente los fans más respetuosos que he conocido en mi vida», valoraba.

These lot are the best away fans I’ve ever seen wtf?! They’ve absolutely took over the gaff 😂😂😂 pic.twitter.com/yMXeySNgsh — Magpie Media (@MagpieMediaX) November 5, 2025

La buena imagen fue tal que un aficionado inglés, Tom Lee, deseaba que el encuentro se hubiese jugado en Bilbao para vivir la magia de San Mamés. «Aficionados brillantes y ciudad brillante. Me hubiera gustado que este partido se hubiera jugado en Bilbao y eso teniendo en cuenta nuestra irregularidad fuera de casa», remataba. «Al integrarse entre los aficionados del Athletic, todos han sido increíblemente respetuosos con la ciudad y los aficionados del Newcastle», añadía otro amante del fútbol, Adam Pearson.

Literally the most respectful fans I have ever come across 👏🏾👏🏾 #AthleticClub #NUFC https://t.co/zoQuwjqykj — Pete Davey (@davez2010) November 6, 2025

Getting in and amongst the Athletic Club fans, all have been incredibly respectful to the city and Newcastle fans 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻#NUFC pic.twitter.com/bJW7t7pqGq — Adam Pearson (YT) ⚫️⚪️ (@AdamP1242) November 5, 2025

Más de uno deseaba que el Athletic repitiese en Europa y volviesen a encontrarse ambos equipos. «Fans encantadores en la ciudad esta noche. Gran ambiente en Newgate Street antes de coger el autobús a casa. ¡Absolutamente genial! Esto es lo que representan las noches europeas. Ojalá podamos tenerlos de nuevo el año que viene», esperaba otro usuario de 'X', antes Twitter. También la propia cuenta del club rojiblanco lanzaba un mensaje cariñoso al Newcastle. Un ejemplo de buen ambiente a pesar de la derrota.