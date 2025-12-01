El Eibar ofrece al Athletic una «alianza» sobre su cantera en su nueva ciudad deportiva en Bizkaia

La presidenta del Eibar, Amaia Gorostiza, impactó el miércoles en la junta de accionistas al desvelar que el club mantiene conversaciones «avanzadas» con equipos de ... gran tamaño interesados en participar en la explotación del trabajo de cantera en la nueva ciudad deportiva situada en Bizkaia, en el alto de Areitio (Mallabia), la mayor inversión de la historia del conjunto armero.

EL CORREO ha podido saber que emisarios del club se reunieron con el Athletic en septiembre para informarle de sus planes y conocer si desea ser el aliado que busca. No se ha vuelto a hablar del asunto entre las dos partes.

La Real Sociedad también está al corriente de las intenciones azulgranas. La entidad además ha mantenido contactos con clubes extranjeros.

Las relaciones entre el Athletic y el Eibar siempre han sido excelentes. Los azulgranas han cedido recientemente al defensa central Aldai y traspasaron a Izeta a los rojiblancos. Además, en los últimos años a Ipurua han llegado más jugadores prestados del club rojiblanco que de la Real Sociedad. Cuando tuvo que reconvertirse en sociedad anónima en 1992, el Athletic presidido por José Julián Lertxundi acudió en su rescate después de que los donostiarras no quisieran saber nada.

Si el Athletic sigue hacia adelante, la alianza podría ser un movimiento estratégico para ganar terreno en Gipuzkoa. Si se queda al margen y los azulgranas se van con otro club, entraña un riesgo. Por su posición fronteriza con Bizkaia, el Eibar absorbe gran parte del talento del Este vizcaíno. Para los jóvenes de Durango, Iurreta, Abadiño, Berriz, Elorrio, Zaldibar y Lea Artibai, Areitio está más cerca que Lezama, lo que convierte a los armeros en unos competidores directos en reclutamiento.

500 usuarios diarios

La nueva ciudad deportiva, considerada por Gorostiza como un «proyecto estratégico», contaba con una inversión inicial de 20 millones, pero el dinero de los fondos de CVC animó al club a añadir otros diez y dar mayor dimensión a su iniciativa. Ya cuenta con tres campos de césped artificial y dos de hierba natural en una superficie total de 11.000 metros cuadrados, diseñada para acoger a 500 usuarios diarios. El único edificio pendiente, el del primer equipo, se finalizará en verano.

El mantenimiento anual de la infraestructura se acerca al millón de euros, dentro de un presupuesto global de 18 y una previsión de cinco de pérdidas. Pese a ello, el Eibar mantiene un patrimonio neto de 46 millones, aunque busca fórmulas para reforzar su equilibrio económico. «Trabajamos para generar nuevas vías de ingresos, optimizar recursos y explorar alianzas que fortalezcan nuestra posición sin comprometer nuestra forma de entender el fútbol», afirmó la presidenta.

Gorostiza añadió que clubes poderosos han mostrado interés en las instalaciones de Areitio. «Estamos explorando nuevas alianzas con clubes deportivos que se han interesado por nuestra estructura y nuestras instalaciones. Aunque aún no podemos dar detalles, las conversaciones están en un punto avanzado y su potencial es significativo», aseguró la presidenta armera ante los accionistas.

El Eibar ofrece al club con el que suscriba una «alianza» con una cantera muy atractiva y en pleno crecimiento. La estructura masculina incluye un equipo en Segunda, un filial en Segunda RFEF y otro en Tercera, y juveniles y cadetes en las máximas categorías. En mujeres, el club tiene a su primer equipo en la Liga F, un filial en Segunda RFEF y otro en Tercera.

Por los equipos inferiores del Eibar han pasado el realista Oyarzabal, Ander Capa e Izeta, entre otros. El club comienza además a surtir su primera plantilla de jugadores que llegan desde abajo, como el portero Magunagoita y los laterales Cubero y Hodei Arrillaga.

El Eibar reajusta su economía tras los siete años de abundancia en Primera. La nueva infraestructura tiene un costo anual de mantenimiento cercano al millón de euros frente a unos ingresos de todo el club previstos de 13 para este curso. En función de la cuantía económica de un posible acuerdo, el club ofrecerá derechos preferentes por sus canteranos. Eso sí, Gorostiza aclaró a sus accionistas que su equipo no será convenido de nadie.