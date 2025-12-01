El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Entrada de la nueva ciudad deportiva del Eibar en el alto de Areitio, este domingo Ignacio Pérez

El Eibar ofrece al Athletic una «alianza» sobre su cantera en su nueva ciudad deportiva en Bizkaia

La presidenta azulgrana anuncia contactos con «clubes que se han interesado por nuestra estructura y nuestras instalaciones»

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:40

Comenta

La presidenta del Eibar, Amaia Gorostiza, impactó el miércoles en la junta de accionistas al desvelar que el club mantiene conversaciones «avanzadas» con equipos de ... gran tamaño interesados en participar en la explotación del trabajo de cantera en la nueva ciudad deportiva situada en Bizkaia, en el alto de Areitio (Mallabia), la mayor inversión de la historia del conjunto armero.

