Iker Aldai en un partido con el Eibar. Athletic Club

El Eibar cede al Athletic al central getxotarra Aldai, que refuerza el filial

Ibaigane se reserva una opción de compra no obligatoria por el defensa

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Sábado, 16 de agosto 2025, 13:44

El central Iker Aldai (Getxo, 22 años) del Eibar B, es nuevo jugador del Athletic y reforzará su filial. Los dos clubes han negociado en los últimos días la operación, tal y como reveló EL CORREO. Finalmente se ha pactado que Aldai sea cedido por el Eibar y que el Athletic tenga una opción de compra no obligatoria. En caso de que Ibaigane no la ejecute, regresará al club azulgrana, en el que le quedan dos años de contrato.

Aldai es uno de los jugadores más prometedores de la cantera azulgrana y estaba cerca del primer equipo. De hecho, debutó en 2023 a las órdenes de Gaizka Garitano. Ha jugado además otros tres partidos en Segunda y ha realizado la pretemporada con el primer equipo.

El Athletic lo quiere por los graves problemas de centrales que padece en el primer equipo y que afectan al filial. A la espera de Aymeric Laporte, con Yeray apartado por dopaje y con Unai Egiluz de baja lo que resta de campaña, Ernesto Valverde tiene dos jugadores en ese puesto en el primer equipo, Dani Vivián y Aitor Paredes. Por lo que Jon de Luis, del filial, va a estar en dinámica de primer equipo.

Además de De Luis, Aimar Duñabeitia ha participado también en partidos de pretemporada con el primer equipo. Eso significa que se debilita al Bilbao Athletic. Y hay inquietud porque la campaña de estreno de Jon Uriarte al frente de Ibaigane vivió una de sus peores gestiones con el filial, descendido por primera vez en su historia a la cuarta categoría, Segunda RFEF, categoría de la que ascendió a Primera el pasado curso.

La permanencia no es sencilla. Del grupo de Primera RFEF del Bilbao Athletic, en el que también estarán las escuadras vizcaínas del Barakaldo y el Arenas, bajan cinco equipos y el filial ya estuvo buena parte de la pasada campaña en la zona baja, aunque en el tramo final tiró hacia arriba. Los técnicos de Lezama desean minimizar riesgos y por eso han fichado a Aldai.

Su condición de sub'23 incluso permitiría al getxotarra jugar con el primer equipo del Athletic y regresar después al filial. El getxotarra captado por el Eibar en la cantera vizcaína. Nacido en Algorta, llegó al Eibar como juvenil procedente del Arenas.

