Eder García se estrena en una convocatoria a la que vuelve Endika Buján

La gran sorpresa de la convocatoria de Ernesto Valverde, facilitada a última hora de la tarde, después del entrenamiento en Lezama, fue Eder García. Se trata de un centrocampista ofensivo, del estilo de Sancet –la sanción de dos partidos del navarro por su patada a Fermín hace hueco al chaval–, que llegó a la factoría rojiblanca el pasado verano procedente del filial de la Real Sociedad, entidad con la que no llegó a un acuerdo tras finalizar su contrato. El de Rentería, que en enero cumplirá 22 años, acumula catorce partidos en Primera Federación, categoría en la que juega desde la temporada 22/23, cuando dio el salto desde el tercer equipo donostiarra.

Este miércoles se sentará por primera vez en el banquillo de San Mamés y soñará con debutar ante todo un Real Madrid. Con cuatro goles y dos asistencias el curso pasado, en el actual ha sumado un pase de gol. Es un fijo en el esquema de Jokin Arambarri y viene de completar los noventa minutos en la victoria ante el Lugo del pasado sábado. Ha sido titular en todos los encuentros menos uno. Txingurri ya le había reclutado hace unas semanas en algún entrenamiento, además de en pretemporada. Jugó un cuarto de hora ante Osasuna en la Euskal Herria Txapela, en Lasesarre, escenario también del único pase de gol que ha dado hasta ahora con los cachorros.

También entra en la lista para La Catedral Endika Buján, un extremo que ya debutó la temporada pasada. Lo hizo en San Mamés el 8 de febrero ante el Girona al saltar al césped en el minuto 84 por Berenguer. Sería convocado dos veces más, ante Espanyol y Alavés, sin más oportunidades hasta ahora. Otro jugador del filial como Selton vuelve a ser incluido, aunque para Valverde ya es uno más en el primer equipo.