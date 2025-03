Dybala alaba al Athletic y muestra su entusiasmo por jugar en San Mamés por primera vez

A. Mateos Jueves, 6 de marzo 2025, 11:07 | Actualizado 11:15h. Comenta Compartir

Paulo Dybala (Córdoba, 1993) es la gran estrella de la Roma. El argentino desembarcó en la capital italiana en el verano de 2022 como un auténtico ídolo. En su presentación congregó a decenas de miles de aficionados y la imagen dio la vuelta al planeta en lo que fue el traspaso del verano en el fútbol europeo.

Dybala es el líder deportivo y espiritual del equipo. Esta temporada lleva ocho goles y cuatro asistencias en 33 partidos y los italianos fían a la clase del argentino sus opciones de pasar la eliminatoria ante el Athletic. Precisamente de los rojiblancos habla Dybala, y muy bien, en una entrevista con el diario 'Marca'.

«Son un equipazo y tendremos que estar a nuestro máximo nivel. Y en ataque, es un equipo rápido y peligroso, y eso lo tenemos ya en cuenta para este encuentro», dice el argentino sobre el club rojiblanco. Los italianos se fijan en tres jugadores en particular del equipo de Valverde: los hermanos Williams y Sancet. Sobre este último, que es duda, destaca Dybala que «no le deseamos el mal a nadie, pero si los buenos no están contra nosotros, pues beneficia». Y de los Williams solo espera que «no tengan su mejor día». «Los conocemos a ambos, con su velocidad y su gran uno contra uno. Lo hemos estudiado muy bien para intentar que no tengan mucho el balón. Ranieri se encargará de eso y nosotros cumpliremos sus órdenes», explica Dybala.

El líder de la Roma siempre tuvo ofertas de la liga española, pero nunca llegó a dar el salto. Por ahora, no cierra esa puerta: «Siempre me hubiese gustado jugar allá, pero son muchos años en Italia ya... Luego, uno nunca sabe en el futuro qué puede pasar».

Donde debutará el próximo jueves será en el estadio del Athletic. Se muestra muy entusiasmado: «Tengo una gran curiosidad por conocer San Mamés. Todos me hablan muy bien del estadio y que la gente se hace sentir mucho», afirma.

Si quiere repetir visita a San Mamés el próximo 21 de mayo deberá eliminar al Athletic y avanzar hasta la final en un cuadro muy complicado. Pero en el vestuario romano se muestran confiados. «Somos un equipo que puede pelear hasta el final. La eliminatoria ante el Athletic va a condicionar qué grado de favoritismo tenemos en este torneo», apostilla.