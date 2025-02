La dura crítica de Patxi Puñal al Athletic por su captación respecto a la Real Sociedad: «Luego vendemos filosofía» «Con la Real Sociedad el respeto es máximo y el Athletic entra como un elefante en una cacharrería. Lo que puede, se lo lleva y no mira atrás. La Real no lo hace», afea el excapitán de Osasuna y actual director técnico de Tajona

Gabriel Cuesta Miércoles, 5 de febrero 2025, 18:56 | Actualizado 19:26h. Comenta Compartir

Palo a Lezama del excapitán de Osasuna y actual director técnico de Tajonar, Patxi Puñal, por su política de captación. Lo ha hecho a través de una comparativa entre la forma de actuar de la entidad bilbaína y su eterno rival, la Real Sociedad. «Las relaciones de Osasuna con Athletic y Real no tienen nada que ver. Con la Real Sociedad el respeto es máximo y el Athletic entra como un elefante en una cacharrería. Lo que puede, se lo lleva y no mira atrás. La Real no lo hace», señalaba en Radio Marca Donostia.

A su parecer, la forma de captar chavales por parte del Athletic es demasiado agresiva. «Las maneras son importantes. Cada uno mira por su club y busca lo mejor para él, pero entiendo que hay una forma de trabajar y unas maneras... Aunque luego de cara hacia fuera vendamos filosofía y demás», insistía. «Luego muchos chicos se quedan por el camino. Vendemos los que llegan, pero hay otros muchos que salen de sus casas y se quedan por ahí», zanja. En cambio, «la Real y Osasuna nos respetamos totalmente, la relación es fluida e impecable en cuanto a cantera se refiere».

El Athletic realiza un intenso trabajo de captación también fuera de Bizkaia en busca de talento. Un plan de acción que ha suscitado críticas desde los clubes dentro de su ámbito de ojeadores. De hecho, en los últimos tiempos se han multiplicado sus incursiones fuera de su territorio histórico para encontrar futbolistas susceptibles de ser fichados. Lezama ha elevado a 24 ojeadores su red de técnicos para buscar de jugadores interesantes. Una vez detectado talento, el Athletic se lanza con todo a por los futbolistas, aunque genere conflictos con otros clubes como Osasuna o Real Sociedad.

El director técnico de la cantera de Osasuna desde 2021 reconoció que en etapas formativas «competir con dinero con clubes vecinos nos cuesta». «Cuando la Real o el Athletic se empeñan en pagar por un chaval lo hacen. No somos un club que en cantera paguemos grandes cantidades, pero ahora podemos hacer depende qué apuestas, confiar en su formación y apostar por ello», aseguraba.