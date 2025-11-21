«Me duele mucho que seis jugadores navarros hayan disputado la Youth League con el Athletic» El director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, muestra en público su malestar por el numeroso talento de la comunidad foral que se encuentra en Lezama

A. Mateos Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:07 | Actualizado 12:13h.

Nico Williams, Oihan Sancet, Robert Navarro, Nico Serrano... son algunos de los jugadores con más talento del Athletic. Todos ellos tienen algo en común y es que son nacidos o formados en Navarra. Algunos de ellos como Nico o Sancet dieron sus primeros pasos en las categorías inferiores de Osasuna y después saltaron a Lezama. Otros como Navarro han llegado ahora al Athletic en una edad ya madura.

Este tipo de casos son los que «duelen» en Osasuna. Su director deportivo, Braulio Vázquez, muestra en público su frustración por no haber podido contar con este tipo de jugadores para el primer equipo. «¿Alguien tiene dudas de que estarían aquí? Ojalá, pero es que no han llegado a estar aquí para que les pudiéramos alinear nosotros», dice sobre Nico Serrano y Robert Navarro en una entrevista concedida al canal 'Osasuna 1920'.

Vázquez lamenta que el trabajo de captación del Athletic en Navarra sea tan exitoso y pone el ejemplo en el primer equipo juvenil de Lezama. «Me duele mucho que seis jugadores navarros hayan disputado la Youth League con el Athletic. Si estuvieran aquí, varios de ellos, con las instalaciones que tenemos, llegarían al primer equipo. Igual los mejores jugadores navarros no están aquí», asegura.

El director deportivo rojillo culpa, en parte, de esta circunstancia a los representantes de los futbolistas: «Si cogen determinados agentes están haciendo una declaración de intenciones de dónde quieren ir, por ejemplo».

Braulio se deshace en elogios hacia el trabajo del Athletic. «Tienen una red de captación importante y a nivel económico estamos compitiendo con auténticos transatlánticos», señala.