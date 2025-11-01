Dos guipuzcoanos y un ex de la Real protagonizan los goles rojiblancos en Anoeta

No hay peor cuña que la de la propia madera, han debido pensar los hinchas realistas al ver las jugada con las que el Athletic ... ha marcado en Anoeta. El primero ha sido fabricado por dos guipuzcoanos -Gorosabel y Guruzeta- y el segundo de Robert Navarro, exrealista.

Acababa de adelantarse la Real cuando Gorosabel entró con determinación en el área de la Real. El lateral derecho tiene un amplio pasado en el club donostiarra. Llegó con 13 años a Zubieta desde Arrasate y jugó seis campañas en su primer equipo antes de irse al Alavés y llegar dos campañas atrás al Athletic libre de contrato.

La pelota cayó a Guruzeta. Es el Pichichi rojiblanco esta campaña con tres dianas, pero aún no se había estrenado en Liga. Lo ha celebrado por todo lo alto. Nacido en San Sebastián, nunca formó parte de la cantera de la Real. Se formó en el Antiguoko, desde el que llegó en juveniles a Lezama. Guruzeta se ha convertido en el jugador número 27 nacido en Gipuzkoa que ha marcado para el Athletic.

La segunda diana ha sido obra de Robert Navarro, quien se negó a renovar por la Real, fue cedido al Mallorca la pasada campaña y en verano llegó sin traspaso al Athletic.

Robert Navarro es el tercer exjugador de la Real que marca en un derbi para el Athletic. Antes lo hicieron Uralde (1 gol en 1989) y Joseba Etxeberria (5 goles entre 1999 y 2003). Antes del partido se le ha preguntado si lo celebraría. «Sí, siempre con respeto. Ahora estoy en el Athletic y lo haré con muchas ganas». Así ha sido.

Navarro confirma que su acierto es un fichaje. En Anoeta se ha convertido en el primer rojiblanco que marca dos goles en Liga.