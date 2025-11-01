El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Dos guipuzcoanos y un ex de la Real protagonizan los goles rojiblancos en Anoeta

Dos guipuzcoanos y un ex de la Real protagonizan los goles rojiblancos en Anoeta

El donostiarra Guruzeta firma su primer gol en Liga tras asistencia del arrasatearra Gorosabel

Javier Ortiz de Lazcano

Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:39

No hay peor cuña que la de la propia madera, han debido pensar los hinchas realistas al ver las jugada con las que el Athletic ... ha marcado en Anoeta. El primero ha sido fabricado por dos guipuzcoanos -Gorosabel y Guruzeta- y el segundo de Robert Navarro, exrealista.

