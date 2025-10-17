Dos equipos de moda en el horizonte del Athletic

Por esos caprichos del calendario tan corrientes en el fútbol, el Athletic se enfrenta a una doble cita ante dos equipos de moda en la ... competición doméstica y en la continental. El domingo le toca visitar al Elche, que figura en la clasificación con sus mismos puntos; el miércoles será el anfitrión del Qarabag, que suma dos victorias en las dos primeras jornadas de la Champions League. Sobre el papel eran dos rivales accesibles para los rojiblancos; el balón los ha convertido en dos piedras de toque que calibrarán en buena medida el futuro del equipo de Valverde a medio y largo plazo.

Disputadas ocho jornadas de Liga, el Elche de Eder Sarabia ya se ha ganado el título de equipo revelación de esta Liga. No es comparable, desde luego, con aquel sorprendente Girona de hace un par de temporadas, que a estas alturas era cuarto empatado con el tercero, pero la séptima plaza de los ilicitanos, con los mismos puntos que el quinto, tampoco es desdeñable. De hecho, están justo un puesto por encima del Athletic por la diferencia de goles.

Seguro que cuando se hizo público el calendario, Valverde subrayó la visita al Martínez Valero como una de las asequibles para sumar los tres puntos. Al fin y al cabo el Elche es un recién ascendido que no ha descollado en el mercado de verano. Su aval más sólido es su pasada temporada en Segunda División en la que accedió al ascenso directo desde el segundo puesto practicando un fútbol con mucha personalidad. Ocurre que, ya en la máxima categoría, el equipo de la franja verde, sigue tratando de desarrollar ese mismo fútbol que busca protagonismo en el campo y, hasta la fecha, le está dando resultados en forma de puntos.

El Athletic se encontrará este domingo con un Elche que encajó su primera derrota de la temporada en la última jornada disputada. Los de Sarabia cayeron 3-1 en Mendizorroza ante un Alavés que también está mostrando solidez en estos primeros compases del curso. Habrá que ver cómo han encajado ese primer contratiempo, si fue solo un tropiezo puntual o es el inicio de una trayectoria más acorde con su potencial.

Porque un examen más minucioso de la estadística nos descubre que la sorpresa del Elche puede calificarse como relativa a la vista de los números. Solo ha perdido una vez, pero es que solo ha ganado tres de los ocho partidos que ha disputado. El resto, cuatro, han sido empates, el más meritorio el de la segunda jornada en el Metropolitano ante el Atlético. También empató en el Sánchez Pizjuán ante el dubitativo Sevilla y en el Sadar en el tiempo añadido. El cuarto empate se remonta a la primera jornada en el Martínez Valero ante el Betis. Las tres victorias de los de Sarabia han llegado en casa ante el Levante, el Oviedo y el Celta.

Más allá de la buena trayectoria del rival y de su condición de equipo revelación, el Athletic está obligado a sumar este domingo para seguir estando a la altura de las expectativas que se ha marcado para la temporada. Valverde podrá contar con toda su plantilla disponible, una relación en la que este año no entrarán Prados y Egiluz.

Con todo el personal a su disposición, el técnico tiene margen de maniobra ante el doble compromiso de los próximos días, confiando en que los futbolistas más determinantes vayan encontrando el 'golpe de pedal' para rendir al nivel que se espera de ellos y tanto necesita el equipo. Los regresos a la competición después de los parones siempre son una incógnita. En el caso del Athletic, al menos se han dado las condiciones para que estos quince días hayan tenido un efecto beneficioso: la victoria en la última jornada ante el Mallorca y la recuperación de los lesionados son impulsos importantes para que el equipo recupere la tan necesaria positividad.

El equipo se juega mucho en Elche, pero qué decir del compromiso europeo del miércoles en San Mamés. Todo lo que no sea ganar al Qarabag significará despedirse de cualquier opción de pasar a la siguiente fase en la Champions, un objetivo que ya era exigente sobre el papel y que se complicó sobremanera en el sorteo. El equipo azerí era, en teoría, uno de esos rivales contra los que había que sumar los tres puntos sí o sí, sobre todo jugando en casa. Pero hete aquí que el Qarabag se presenta en San Mamés con la moral por las nubes y con seis puntos en el zurrón, sumados ante el Benfica en Lisboa y al Copenhagen en Bakú.

Por relativizar un tanto, habría que recordar que el Benfica atravesaba una crisis que acabó con la destitución de Bruno Lage tras aquella derrota y que el Copenhague tampoco es una potencia europea, así que no hay razón para dudar de las posibilidades del Athletic por mucho que Valverde priorice la Liga por encima de la Champions. Sería muy decepcionante encarar las cinco jornadas europeas restantes resignados a interpretar el papel de comparsas.