Dos días de viaje, noche en Alicante, aviones, autobús… Todo para estar con el Athletic en Newcastle

Los aficionados del Athletic nunca dejan de sorprender. Por su fidelidad a los colores, pero también por su ingenio a la hora de buscar las ... conexiones más baratas para plantarse en la ciudad en la que su equipo disputa un partido europeo. En este caso, para llegar a Newcastle, en el norte de Inglaterra, más cerca de Edimburgo que de Londres, donde los bilbaínos afrontan la cuarta jornada de la Liga de Campeones. Un ejemplo de estas personas que se han dado mil vueltas a los distintos buscadores de viajes son Iker, Lander, Jon y Aimar.

Son las cuatro y media de este martes en Newcastle, ya casi de noche, y salen de la tienda oficial de las 'urracas'. Se les nota cara de cansancio. Y todo se entiende a la perfección cuando cuentan el plan que han seguido para llegar a este enclave de poco más de 250.000 habitantes con todo al alcance de una caminata.

El periplo comenzó este lunes. Primera parada, Vitoria. De allí a Alicante. «Dormimos allí. Luego hemos aterrizado en Manchester y desde allí, cuatro horas de autobús para llegar aquí», cuentan con una sonrisa en el que se mezcla las horas que llevan a sus espaldas y el hecho de estar en una ciudad en la que verán a su equipo jugar la Liga de Campeones.