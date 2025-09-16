El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Qarabag ganó en Lisboa
Próximos rivales del Athletic

Al Dortmund le empatan sobre la bocina en Turín en un partido loco y el Qarabag sorprende al Benfica

El cuadro alemán recibe dos goles en el descuento ante la Juventus y los azeríes ganan con un tanto en el 86 en Lisboa

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:08

Después de la derrota contra el Arsenal en San Mamés, al Athletic no le queda más remedio que mirar hacia el futuro en la Liga de Campeones. Con la base de un partido en el que miró a la cara a uno de los favoritos para ganar el título, los bilbaínos viajarán en un par de semanas a Dortmund (1 de octubre, 21 horas) para medirse a un Borussia que tenía este martes el triunfo en el bolsillo en Turín frente a la Juventus, pero que se volvió a Alemania con solo un punto en un partido loco (4-4). Y no solo porque los italianos sumaron dos dianas en el descuento, en el 94 y en el 96.

Noticias relacionadas

Una derrota frustrante propia de la Champions

Una derrota frustrante propia de la Champions

«Me voy contento por todo menos por el resultado», destaca Ernesto Valverde

«Me voy contento por todo menos por el resultado», destaca Ernesto Valverde

Las estrellas deben brillar más en su territorio

Las estrellas deben brillar más en su territorio

Con toneladas de esfuerzo no alcanza en la Champions

Con toneladas de esfuerzo no alcanza en la Champions

El 1x1 del Athletic-Arsenal. Jauregizar, el mejor. Y para ti, ¿quién ha sido el 'MVP'?

El 1x1 del Athletic-Arsenal. Jauregizar, el mejor. Y para ti, ¿quién ha sido el 'MVP'?

Tristes pero orgullosos: así se fueron los seguidores del Athletic de San Mamés

Jon Rivas

Tristes pero orgullosos: así se fueron los seguidores del Athletic de San Mamés

San Mamés despide a los suyos con aplausos y gritos de «Athletic» pese a la derrota

San Mamés despide a los suyos con aplausos y gritos de «Athletic» pese a la derrota

La falta previa al 0-2 que Williams reclamó en vano

La falta previa al 0-2 que Williams reclamó en vano

Al descanso, ambos conjuntos iban 0-0. Ni alemanes ni transalpinos marcaron en el Juventus Stadium. Pero en la segunda parte llegó la revolución. En el minuto 52 Adeyemi adelantó a los visitantes. Empató en el 63 Yildiz para la Juve. A continuación Nmecha marcó para el próximo rival del Athletic. No tardó Vlahovic en igualar. No obstante, en el 74 y en el 86, los germanos se pusieron 2-4. Parecía que ya estaba hecho. Pero no. No. Vlahovic y Kelly, en el 94 y en el 96, igualaron el duelo. Vamos, ocho goles en 40 minutos. Casi nada.

Mientras el Qarabag, de Azerbaiyán, una de las teóricas cenicientes, ganó en Lisboa. Los azeríes vendrán a Bilbao el 22 de octubre y nada de confianzas. Además, por cómo superaron al Benfica. Porque los portugueses se adelantaron. En el primer cuarto de hora, dos tantos. Barrenechea y Pavlidis pusieron el partido de cara a los lisboetas.

Pero nada estaba hecho. Ni mucho menos. En el minuto 30, Andrade recortó distancias para los futuros visitantes de San Mamés. Camilo Andrés Durán anotó el segundo, y en el 86, Kashchuk puso la victoria para el Qaraba.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha
  2. 2 Jon Uriarte abre la puerta a una posible ampliación de San Mamés «con una inversión muy fuerte»
  3. 3

    Robert Redford, la estrella comprometida, muere a los 89 años
  4. 4

    Netanyahu lleva al límite el pulso con Hamás e invade Gaza City hasta hacerla «arder»
  5. 5 Muere Marian Izaguirre a los 23 años, la influencer que encontraron en estado crítico en un hotel en México
  6. 6

    Costas cuestiona la construcción de un hotel de 8 plantas en el puerto de Getxo
  7. 7

    «Han atacado mi casa cuatro veces, pero gente así no nos va a hacer callar»
  8. 8

    Selton Sued, el gran talento de Lezama que resquebrajó al Arsenal en la Youth League
  9. 9

    Los principales empresarios de Israel acusan a Netanyahu de llevar al país a una «recesión peligrosa y sin precedentes»
  10. 10 Una vecina de Barakaldo deja su herencia al Ayuntamiento para el cuidado de perros y gatos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Al Dortmund le empatan sobre la bocina en Turín en un partido loco y el Qarabag sorprende al Benfica

Al Dortmund le empatan sobre la bocina en Turín en un partido loco y el Qarabag sorprende al Benfica