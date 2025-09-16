Al Dortmund le empatan sobre la bocina en Turín en un partido loco y el Qarabag sorprende al Benfica

Juanma Mallo Martes, 16 de septiembre 2025, 23:08 | Actualizado 23:21h. Comenta Compartir

Después de la derrota contra el Arsenal en San Mamés, al Athletic no le queda más remedio que mirar hacia el futuro en la Liga de Campeones. Con la base de un partido en el que miró a la cara a uno de los favoritos para ganar el título, los bilbaínos viajarán en un par de semanas a Dortmund (1 de octubre, 21 horas) para medirse a un Borussia que tenía este martes el triunfo en el bolsillo en Turín frente a la Juventus, pero que se volvió a Alemania con solo un punto en un partido loco (4-4). Y no solo porque los italianos sumaron dos dianas en el descuento, en el 94 y en el 96.

Al descanso, ambos conjuntos iban 0-0. Ni alemanes ni transalpinos marcaron en el Juventus Stadium. Pero en la segunda parte llegó la revolución. En el minuto 52 Adeyemi adelantó a los visitantes. Empató en el 63 Yildiz para la Juve. A continuación Nmecha marcó para el próximo rival del Athletic. No tardó Vlahovic en igualar. No obstante, en el 74 y en el 86, los germanos se pusieron 2-4. Parecía que ya estaba hecho. Pero no. No. Vlahovic y Kelly, en el 94 y en el 96, igualaron el duelo. Vamos, ocho goles en 40 minutos. Casi nada.

Mientras el Qarabag, de Azerbaiyán, una de las teóricas cenicientes, ganó en Lisboa. Los azeríes vendrán a Bilbao el 22 de octubre y nada de confianzas. Además, por cómo superaron al Benfica. Porque los portugueses se adelantaron. En el primer cuarto de hora, dos tantos. Barrenechea y Pavlidis pusieron el partido de cara a los lisboetas.

Pero nada estaba hecho. Ni mucho menos. En el minuto 30, Andrade recortó distancias para los futuros visitantes de San Mamés. Camilo Andrés Durán anotó el segundo, y en el 86, Kashchuk puso la victoria para el Qaraba.