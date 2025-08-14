El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Dorsales del Athletic para la temporada 2025/2026. Athletic Club

Estos serán los dorsales del Athletic para esta temporada

Los jugadores que continúan en el equipo mantienen los números del curso pasado

A. Mateos

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:09

El Athletic ha hecho oficial los dorsales que lucirán los jugadores del primer equipo la temporada 2025/26. Entre las novedades están Gorka Guruzeta, que se hace con el 11, que deja libre Álvaro Djaló tras su cesión en Qatar, y Jauregizar, que coge el relevo de Óscar de Marcos con el 18. Los recién llegados Jesús Areso y Robert Navarro portarán el 12 y el 23, respectivamente. El resto de integrantes del equipo de Valverde continuarán con los números del curso pasado.

Adama Boiro, que pasa a tener ficha del primer equipo, lucirá el dorsal 19. Y los jugadores que regresan de cesión como Álex Padilla, Unai Vencedor, Adu Ares, Nico Serrano y Urko Izeta vestirán el 27, el 13, el 14, el 22 y el 25, respectivamente.

Además, el Athletic comunica que ha inscrito de manera oficial en LaLiga ha cuatro jugadores del Bilbao Athletic para que puedan jugar en Primera División durante la próxima temporada. Estos son Mikel Santos (26), Peio Canales (28), Alejandro Rego (30) y Jon De Luis (34).

