Doce días para cambiar el rumbo

El Athletic necesita cambiar de rumbo, incluso de sensaciones, enderezar su trayectoria en la Liga y agarrarse a la Champions hasta que las matemáticas permitan soñar con la presencia en el 'Top 24' de la mejor competición de clubes del mundo. Está a punto de abrir una ventana de cuatro partidos condensados en apenas 12 días que deberían ser entendidos como una gran oportunidad de reaccionar dentro del contexto actual adverso, huérfano de victorias y goles, estabilizar las constantes vitales del equipo y avanzar en las clasificaciones liguera y europea. La dificultad es máxima porque a partir de este sábado y hasta el 10 de diciembre los rojiblancos jugarán con Levante, Real Madrid, Atlético y PSG. ¿Lo bueno? Los tres últimos duelos serán en San Mamés, donde la vida tiene que ser más fácil incluso cuando toca derribar gigantes.

Lo más inmediato es el choque de este sábado en el Ciutat de València, donde el Athletic se verá las caras con un rival hundido en la tabla –penúltimo y sin ganar todavía en casa– y sostenido por apenas nueve puntos en el casillero. Seis de ellos llegaron a domicilio ante Girona y Oviedo, por lo que la gran asignatura pendiente de los granotas es hacer los deberes como locales. Los rojiblancos necesitan por su parte el triunfo como el comer con el objetivo de dar un estirón clasificatorio, alimentar el depósito de buenas sensaciones y mejor fútbol y reencontrarse por fin con la victoria lejos de San Mamés. ¿Por qué? Porque la última data de finales de agosto, cuando los de Ernesto Valverde se impusieron al Betis (1-2). Desde entonces, y van tres meses ya, el balance entre todas las competiciones es de seis derrotas –Villarreal, Borussia Dortmund, Real Sociedad, Newcastle, Barcelona– y dos empates –Elche y Slavia Praga–.

Efectivamente, se trataba de salidas muy complicadas en las que el equipo no consiguió resultados positivos por múltiples factores, bastantes de ellos vinculados a la falta de efectividad y un mayor argumentario futbolístico. De ahí que no puede fallar ante al Levante, porque un resultado adverso ahondaría en la fragilidad actual de su juego y mermaría su estado anímico, además de restar confianza de cara a las visitas del Madrid, Atlético y PSG. En cambio, los bilbaínos saldrían reforzados con una victoria y aguardarían con otro talante los compromisos frente a tres de los clubes más potentes de Europa.

Porque es justo lo que tocará después del compromiso en el campo levantinista, una exigencia bestial comprimida en una semana. El miércoles llegará el Madrid, que el domingo estará en Girona, y tres días después pisará San Mamés un Atlético que encadena seis triunfos y presenta una sola derrota –contra el imparable Arsenal– en los últimos 13 encuentros. El año pasado, los rojiblancos cayeron en el tiempo añadido con un gol de Correa tras un duelo en el que merecieron mucho mejor suerte, por lo que la revancha se impone como un desagravio a la injusticia. Y para rematar esta fase de calendario, los hombres de Txingurri recibirán al vigente campeón de la Champions. Perder significaría decir adiós, mientras que empatar permitiría seguir con un hilillo de vida y ganar daría alas a un bloque que ahora vuela bajo.

Ocho de los últimos 30 puntos

Porque el Athletic solo ha sumado ocho de los últimos 30 puntos ligueros, un botín incompatible con las aspiraciones nobles del equipo. En los últimos tres meses, únicamente ha ganado al Mallorca y al Oviedo. El resto de la serie se completa con seis derrotas –Alavés, Valencia, Villarreal, Getafe, Real Sociedad y Barcelona– y dos empates –Girona y Elche–. Se trata de una de las peores cosechas como entrenador rojiblanco de Valverde, quien debe dar con la tecla para que el equipo vuelva a ser el que era.

Como es lógico, la falta de gol es uno de los grandes males que lastra el rendimiento de los bilbaínos, la piedra colgada de los pies con la que intentan nadar en aguas profundas. Sus 12 tantos en la Liga –uno de ellos fue en propia puerta del bético Bartra y otros tres llegaron desde el punto de penalti– solo los empeoran Alavés (11), Osasuna (10) y Oviedo. Si la lupa se pone en los otros cuatro grandes campeonatos de Europa, apenas 15 de los 76 clubes marcan menos que los vizcaínos, y eso que bastantes de ellos cuentan con menos partidos en el casillero. El caso es que el Athletic afronta una fase dura en la que debe tirar de fútbol, físico, carácter y San Mamés para corregir el rumbo, sumar y recuperar las buenas sensaciones.

El Athletic regresa al campo donde el gol de Berenguer le hizo finalista El Athletic regresa este sábado a un campo en el que fue muy feliz, donde Álex Berenguer apareció de la nada en la prórroga para marcar el gol de la victoria canjeado por la presencia del equipo en la final de Copa del 17 de abril de 2021. Aquel 4 de marzo, cerca de la medianoche y sin el público en las gradas por la pandemia, el navarro condujo el balón por el carril central, su disparo desde fuera del área rebotó en el montenegrino Nikola Vukcevic, dio en la cepa del poste derecho y engañó al exrojiblanco Aitor Fernández, quien solo pudo acompañar la pelota con la mirada. Era el 1-2 (m.112) y el pase al encuentro por el título. Después del 1-1 en San Mamés, el Athletic fue al feudo del Levante con la obligación de ganar. Empezó perdiendo con un gol de Roger (m.17), pero luego Raúl García empató de penalti y Berenguer sentenció en la segunda parte de la prórroga. «Los leones de Marcelino hacen historia y disputarán en 15 días dos finales ante Real Sociedad y Barcelona», escribió Ibaigane en sus canales oficiales. Los rojiblancos perdieron ambas: cayeron ante los donostiarras (0-1) y luego frente a los blaugrana (0-4). Pero aquella noche valenciana sigue presente en la memoria. Desde aquel día, el Athletic solo ha vuelto una vez al Ciutat de Valéncia. Fue el 19 de noviembre de 2021 (0-0). Ahora regresa a por un triunfo que le haría coger un poco de aire.