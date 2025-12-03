Djaló: «Eché en falta más apoyo de Valverde... No estuve bien psicológicamente» El jugador del Athletic, cedido en el Al Garafa, reconoce que le faltó «confianza» la temporada pasada y lamenta no «haber estado más fuerte mentalmente»

Álvaro Djaló se ha sincerado como nunca sobre lo que ocurrió la temporada pasada en el Athletic, que acabó con su cesión en agosto a la liga catarí. El atacante, formado en el fútbol vizcaíno, reconoce que le faltó tener la «confianza» que le permitió brillar en el Sporting de Braga y lamenta no «haber estado más fuerte mentalmente».

En ese sentido revela que sufrió problemas de salud mental. «No estuve bien psicológicamente y no pude estar a la altura. No jugaba y me costó adaptarme a la situación», asegura en una entrevista concedida al 'diario AS'. «Hablaba mucho con el psicólogo, con el director deportivo y con mis compañeros, que intentaban ayudarme, pero cuando la cabeza no funciona es imposible que las cosas salgan bien. Es el motor del ser humano y en el fútbol es imprescindible».

En ese momento es preguntado por Valverde y Djaló desvela que «no» habla con él y que la temporada pasada lo hizo solo «dos o tres veces». «Eché en falta más apoyo del entrenador... Se lo comenté a Mikel González, el director deportivo. Si me hubiera hecho sentirme un poco más importante habría sido otra historia porque me habría dejado la piel mucho más», afirma Djaló que intenta recuperar el nivel perdido en el Al Garafa catarí.

Durante su etapa en el Athletic, Djaló fue objeto de muchas críticas. Especialmente a causa de los 15 millones de euros que costó. «Me dolió más ver a mi gente cercana tener que aguantar ciertas cosas de gente anónima en redes sociales», confiesa. Él también reconoce que leía las críticas en los foros: «Al inicio estaba pendiente de las redes sociales, pero llegó un momento en el que me di cuenta de que no me hacía bien a mí mismo. Por eso me aislé buscando tranquilidad y tratando de encontrar lo mejor en mi interior y no en el exterior».

No lo logró del todo y ahora busca reencontrarse con su mejor versión. «Mi primer reto es volver a disfrutar con el fútbol y ser feliz», afirma mientras sueña con un regreso a Bilbao: «Estoy cedido y me gustaría volver para demostrar lo que valgo. De todas formas, volver al Athletic no está en mis manos».

Djaló no ha empezado bien en Qatar. Alterna titularidades y suplencias y tan solo lleva un gol y dos asistencias en 14 partidos disputados. Él es consciente de que aún le queda mucho por mejorar: «Voy poco a poco y ya me siento más futbolista que en Bilbao. Me toca dar un paso más y empezar a ser más decisivo con goles».