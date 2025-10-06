Djaló, cedido por el Athletic en Qatar, convocado por la selección de Guinea-Bissau Sus padres proceden de este país africano

Álvaro Djaló (26 años) ha sido convocado por primera vez por la selección de Guinea Bissau, el país de origen de sus padres. Nacido en Madrid pero criado en Bizkaia, el extremo cedido por el Athletic ha sido alistado por su combinado para disputar dos partidos de la clasificación para el Mundial de la zona de África. Este miércoles se mide a Etiopía como visitante, en Ruanda, y el domingo visita a la Egipto de Salah, en El Cairo.

Pese a que Djaló no está contando con muchas oportunidades en Qatar, en el Al-Gharafa, -le han relegado a la Copa y sin apenas minutos en las grandes citas-, el seleccionador, Emiliano Té, ha creído conveniente contar con sus servicios.

De hecho, en Instagram, la Federación de Fútbol de Guinea Bissau expone la citación de Djaló como una de las «principales novedades», junto a Ronaldo Vieira, que juega en Estasod Unidos. En la lista hay futbolistas que juegan en Portugal, en Georgia, en Chipre, en Mozanbique... Y tods en España: Fernando Embadjé, del Lugo, y Tchami, del Almería.

El nuevo combinado de Djaló, que ya jugó con Euskadi y anotó una diana en San Mamés, ha disputado ocho encuentros en esta fase de clasificación y ha ganado dos, ha empatado cuatro y perdido dos. Marcha cuarta de seis en un grupo que lidera Egipto, seguido de Burkina Faso y Sierra Leona.

El extremo criado en Bizkaia se marchó a Qatar cedido después de que la pasada campaña no contara en exceso para Ernesto Valverde. Se entendió que lo mejor era una salida para el tercer fichaje más caro de la entidad vizcaína. No obstante, todavía no ha terminado de cuajar en Qatar.

