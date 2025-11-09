El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jugadores en el palco. Laliga

La divertida reacción de Iñaki Williams y Sancet a la rabona de Selton

Los jugadores no convocados del primer equipo comentan la jugada del debutante

G. Cuesta

Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:18

Comenta

Sus caras no podían ser más explícitas. Hasta a Iñaki Williams y Ohian Sancet, ambos en el palco por sus lesiones, les ha sorprendido el desparpajo del joven Selton. A sus 18 años se estrenó como titular en el Athletic ante el Real Oviedo. Y lo hizo dejando alguna jugada cuanto menos llamativa, como el pase de rabona que se sacó de la chistera tras el primer gol de Nico. Trataba de encontrar a Guruzeta en el borde del área.

Al ver el gesto, Iñaki Williams se lleva la mano a la boca desde el palco y abre los ojos. Sancet hace el amago de levantarse y le entra la risa floja. Busca al capitán del Athletic, pero se había girado hacia atrás. Miraba a Maroan, Prados y Lekue. También comenzaron a reírse.

También San Mamés reaccionó de forma sonora. Ya antes de la jugada, al saltar al campo, fue el futbolista más ovacionado. El canterano, con ficha del Baskonia, convenció a Valverde estos días para darle su primera titularidad ante el Oviedo, tan solo unos días después de disputar sus primeros minutos con el primer equipo ante el Newcastle en Champions.

