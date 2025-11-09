La divertida reacción de Iñaki Williams y Sancet a la rabona de Selton
Los jugadores no convocados del primer equipo comentan la jugada del debutante
G. Cuesta
Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:18
Sus caras no podían ser más explícitas. Hasta a Iñaki Williams y Ohian Sancet, ambos en el palco por sus lesiones, les ha sorprendido el desparpajo del joven Selton. A sus 18 años se estrenó como titular en el Athletic ante el Real Oviedo. Y lo hizo dejando alguna jugada cuanto menos llamativa, como el pase de rabona que se sacó de la chistera tras el primer gol de Nico. Trataba de encontrar a Guruzeta en el borde del área.
Al ver el gesto, Iñaki Williams se lleva la mano a la boca desde el palco y abre los ojos. Sancet hace el amago de levantarse y le entra la risa floja. Busca al capitán del Athletic, pero se había girado hacia atrás. Miraba a Maroan, Prados y Lekue. También comenzaron a reírse.
Si en tu debut en LALIGA EA SPORTS te marcas una rabona, normal que tus compañeros alucinen... 😱— LALIGA (@LaLiga) November 9, 2025
Selton Sánchez x @AthleticClub
LALIGAHighlights pic.twitter.com/qGsZ5YxhV0
También San Mamés reaccionó de forma sonora. Ya antes de la jugada, al saltar al campo, fue el futbolista más ovacionado. El canterano, con ficha del Baskonia, convenció a Valverde estos días para darle su primera titularidad ante el Oviedo, tan solo unos días después de disputar sus primeros minutos con el primer equipo ante el Newcastle en Champions.