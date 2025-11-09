La divertida reacción de Iñaki Williams y Sancet a la rabona de Selton Los jugadores no convocados del primer equipo comentan la jugada del debutante

G. Cuesta Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:18 | Actualizado 15:44h.

Sus caras no podían ser más explícitas. Hasta a Iñaki Williams y Ohian Sancet, ambos en el palco por sus lesiones, les ha sorprendido el desparpajo del joven Selton. A sus 18 años se estrenó como titular en el Athletic ante el Real Oviedo. Y lo hizo dejando alguna jugada cuanto menos llamativa, como el pase de rabona que se sacó de la chistera tras el primer gol de Nico. Trataba de encontrar a Guruzeta en el borde del área.

Al ver el gesto, Iñaki Williams se lleva la mano a la boca desde el palco y abre los ojos. Sancet hace el amago de levantarse y le entra la risa floja. Busca al capitán del Athletic, pero se había girado hacia atrás. Miraba a Maroan, Prados y Lekue. También comenzaron a reírse.

Si en tu debut en LALIGA EA SPORTS te marcas una rabona, normal que tus compañeros alucinen... 😱



Selton Sánchez x @AthleticClub



LALIGAHighlights pic.twitter.com/qGsZ5YxhV0 — LALIGA (@LaLiga) November 9, 2025

También San Mamés reaccionó de forma sonora. Ya antes de la jugada, al saltar al campo, fue el futbolista más ovacionado. El canterano, con ficha del Baskonia, convenció a Valverde estos días para darle su primera titularidad ante el Oviedo, tan solo unos días después de disputar sus primeros minutos con el primer equipo ante el Newcastle en Champions.