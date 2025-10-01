En directo, Youth League: Borussia Dortmund-Athletic
Sigue el segundo encuentro de los juveniles rojiblancos en la Champions League sub-18
Fernando Romero
Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:22
31'
Buen movimiento de Gift por banda... aunque se le cruzan dos defensores por delante para no dejarle progresar.
30'
📌 @UEFAMensYouth— Athletic Club (@AthleticClub) October 1, 2025
📺 https://t.co/9iwTK5GXeE
0-0 I #BVBAthletic#AthleticLezama 🦁 pic.twitter.com/u9GPsyI5rF
30'
Media hora en Dortmund.
Borussia 0 - 0 Athletic
29'
Balón abierto al punto de penalti... bien defendido por alto
28'
Cuidado que ataca el Borussia... aparece Diallo solo por la derecha... se cruza Ilyas para desviar a córner!!!
26'
El balón tocadito al primer palo... ahí la venteja es para la defensa local
25'
Ha sido clarísima!!!!!!!!! Lástima que Quintero no pudo superar al meta germano en esa acción.
25'
Buen robo del Athletic... Quintero en la frontal, recorta... Froese a córner!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25'
Está ajustando mucho mejor en la presión el Athletic, y eso le permite recuperar en zonas más altas
24'
Selton jugando en profundidad para Unamuno... pero el rebañan la pelota en línea de fondo!!
23'
Posesión larga del Athletic... Bittor Llopis reclama a los suyos paciencia y que les dure el balón.
21'
Intentan ahora salir jugando desde atrás los de Bittor Llopis, pero el Borussia presiona con agresividad. Falta.
20'
No termina de estar cómodo el Athletic en este partido. No está teniendo el balón todo lo que le gustaría y, aunque está presionando bien, aún no ha comparecido en ataque.
19'
Aparecer Cherry dentro del área... pero despeja muy atenta la defensa bilbaína!!!!!
18'
Intenta cargar el Borussia por banda derecha... el centro tropieza en un defensor rojiblanco. Será saque de banda.
15'
Llegamos al primer cuarto de hora de partido, aún sin apenas ocasiones en ninguna de las dos porterías.
14'
Vuelve a recuperar el Athletic... pero el Borussia se cierra muy rápido sobre el área, no deja espacios para el disparo.
12'
Buen robo en zona alta... Quintero busca el disparo desde algo más allá de la corona del área... detiene Froese!!!
10'
Está insistiendo el Borussia con balones largos, buscando profundidad y sorprender, pero no lo está logrando
9'
La transición del equipo alemán... es un cuatro para cuatro... cae un futbolista del Borussia en el área, pero el colegiado está siguiendo la jugada muy de cerca y le dice que se levante.
8'
Ilyas intenta progresar por la izquierda... llega al lateral del área, pero luego su centro no encuentra destinatario.
5'
Lo que sí no está consiguiendo de momento el Athletic es tener el balón, pese a esa buena presión en bloque alto.
4'
Hasta cuatro jugadores del Athletic presionando en la frontal del área germana... repitiendo la fórmula que ya les dio buen resultado ante el Arsenal
2'
Lo sacan en corto, cuidado... pelota en línea de fondo, el centro... se pasea por el área pequeña!!!
2'
Muy intenso el Athletic, presionando alto y tratando de complicar la salida del rival. Aunque el primer córner del partido es para el Borussia.
Inicio partido
COMIENZA EL PARTIDO EN DORTMUND!!!!
16:01
Sacará de centro el Athletic...
16:00
Los dos equipos van a posar ahora juntos con una pancarta con el lema #footbAll, a favor de la inclusión
15:59
El colegiado de este partido es el croata Patrik Kolaric.
15:58
Selton Sued y Reggiani en el sorteo de capitanes...
15:57
Camiseta rojiblanca, pantalón blanco y medias negras para el Athletic.
15:56
Saltan ya los equipo al terreno de juego!!!!
15:56
Se aprecia alguna camiseta rojiblanca salpicada entre la afición del Borussia
15:54
Poco a poco van saltando los jugadores suplentes a este campo de entrenamiento Dortmund Brackel donde se va a disputar este partido
15:49
✨ Las estrellas del futuro.— Athletic Club (@AthleticClub) October 1, 2025
⌛️ ¡Arrancamos en breve! ⚽️ @UEFAMensYouth
📺 https://t.co/9iwTK5GXeE#BVBAthletic#AthleticLezama 🦁 pic.twitter.com/AGhTYKVx9i
15:49
Tras las buenas sensaciones dejadas en la primera jornada en Lezama ante el Arsenal, los de Bittor Llopis buscan hoy su segundo triunfo consecutivo, esta vez a domicilio. Enfrente estará un Borussia que también ganó, lo hizo ante la Juventus en tierras italianas por 2-3.
15:44
También conocemos ya la formación inicial del Borussia
💫 Gleich empfängt die #BVBU19 den Nachwuchs von @AthleticClub in der #UYL - das ist die Aufstellung von Coach Felix Hirschnagl 🚨— Borussia Dortmund (@BVB) October 1, 2025
Zum Livestream:
▶️ https://t.co/qE4DwYsz8Wpic.twitter.com/ltLGoqMUai
15:24
Este es el once inicial del Athletic para la segunda jornada de la UEFA Youth League
📋 Este es el once que presenta el Athletic para su segundo partido en la @UEFAMensYouth— Athletic Club (@AthleticClub) October 1, 2025
🆚 @BVB#BVBAthletic#AthleticLezama 🦁 pic.twitter.com/4gQzAY4IPu
Enlace copiado
1
1
2
2
3
3
5
5
6
6
8
8
-
10
-
