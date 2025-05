En directo: Yeray y Valverde, en la rueda de prensa previa al Manchester United-Athletic de la Europa League

17:53

Más corazón o cabeza

«Creo que al final todos los partidos necesitan de corazón, de cabeza, de fe de ese jugador que parece que no va a llegar y llega. Va a ser una mezcla de todo. Todos somos profesionales, sabemos de la necesidad de ambas cosas en el fútbol, pero si me tengo que quedar con una cosa me quedaría con el corazón».