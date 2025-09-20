El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

LaLiga EA Sports Jornada 5 S20/09 · Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias

Escudo Valencia Club de Fútbol

Valencia

21:00h.

0

-

0

Athletic

Escudo Athletic Club

Min. 0

[ALTERNATIVE TEXT]

VAL

[ALTERNATIVE TEXT]

ATH

En directo, Valencia-Athletic

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 5 de la Liga EA Sports 25/26

Minuto a minuto

Fernando Romero

Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:44

20:59

La última arenga de los equipos antes de saltar al campo

20:59

Iñaki Williams y Gayá en el sorteo de capitanes...

20:58

Se saludan ya los equipos... también con el cuarteto arbitral, encabezado por Ortiz Arias

20:57

El cantante Francisco cantando desde el verde el himno de la comunidad valenciana mientras los jugadores hacen alto de presencia...

20:57

Saltan ya los dos equipos al terreno de juego de Mestalla!!!!!!

20:54

Comienzan a asomar ya los protagonistas en el túnel de vestuarios...

20:51

20:50

Unai Simón bajo palos

Línea defensiva para Areso, Vivián, Paredes y Yuri

20:50

En diez minutos arranca este partido en Mestalla entre Valencia y Athletic. Momento para repasar el once de los leones!!!

Icono20:48

El de esta noche será el segundo partido que Valverde tenga que ver lejos del banquillo por sanción, algo que no le termina de gustar. «Se sufre, estar lejos es raro para los banquillos», lanza.

Icono20:48

Ernesto Valverde atiende a los micrófonos de TV en esta previa para señalar que «el día del Alavés estuvimos un poco opacos en lo que es el juego de ataque, nos faltó chispa; el día del Arsenal nos parecimos un poco más a lo que somos habitualmente». «A lo largo de la temporada hay muchos partidos, unos salen peor, unos salen mejor», se resigna.

20:44

20:44

Juan Carlos Latxaga

Juan Carlos Latxaga

Un partido para reivindicarse

No se puede hablar de urgencias en la quinta jornada, pero el partido de Mestalla se plantea para los dos equipos como una oportunidad para reivindicarse. El Valencia viene de encajar un 6-0 en el Camp Nou, así que no hay mucho más que decir. El Athletic, que arrancó la temporada como una moto, viene de una inesperada derrota ante el Alavés en la catedral y de un tropiezo más previsible ante el Arsenal. Han sido dos derrotas consecutivas y 180 minutos sin marcar. Está claro que los de Valverde tienen que revertir la situación antes de que se convierta en tendencia.

Enlace copiado

20:38

Calientan ya los dos equipos sobre el terreno de juego. En lo más alto de Mestalla se hacen notar varios grupos de aficionados rojiblancos.

20:34

Valverde: «La Champions es un premio, pero la Liga es la que manda»

En directo, Valencia-Athletic

El técnico busca que el Athletic recupere pegada ante un Valencia siempre incómodo

Enlace copiado

20:27

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Berenguer ya sabe lo que es ser el héroe en Mestalla

Llamado hoy a ocupar el puesto de delantero centro, o a intercambiárselo por momentos con Iñaki Williams, Berenguer ya sabe lo que es ser el héroe en Mestalla. Solo hay que remontarse al pasado mes de mayo, cuando en la jornada 37 los de Valverde lograron tres puntos de oro para amarrar la cuarta plaza. Entonces el navarro canjeó la victoria con un gol en el minuto 72 tras la asistencia de Unai Gómez, suplente como aquel día. Guruzeta fue el nueve y, curiosamente, Nico Williams también estaba lesionado.

Enlace copiado

20:25

Valencia y Athletic se han visto las caras en 90 ocasiones en Liga en Mestalla, con un saldo histórico no demasiado favorable a los rojiblancos.

Solo han ganado en la capital del Turia 15 veces, frente a los 51 triunfos locales. Los otro 24 acabaron en tablas.

20:17

Icono20:15

Cuarenta y cinco minutos todavía por delante para que arraque este partido en Mestalla. Un duelo que contará con la dirección del colegiado madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias. A los mandos de la sala VAR estará Valentín Pizarro Gómez.

20:08

Carlos Nieto

Carlos Nieto

De nuevo 'sin nueve'

Maroan, Maroan, Berenguer, Guruzeta, Iñaki Williams y hoy, a la espera de si será Berenguer o Iñaki, Valverde vuelve a salir sin un 'nueve' puro. Maroan, pese a su gol ante el Sevilla, ha desaparecido del once (ante el Arsenal no tuvo minutos ni siquiera) y Guruzeta no se ha estrenado este curso (apenas supera el centenar de minutos). Ante esta situación, son los dos extremos quienes han ocupado últimamente el centro del ataque. Berenguer lo hizo ante el Betis e Iñaki el martes en el estreno de Champions.

Enlace copiado

20:07

20:01

Como se esperaba, Julen defenderá la portería che

Icono20:01

Este será el once del Valencia!!!!

19:49

Igor Barcia

Igor Barcia

Valverde no especula

El discurso de esta semana en el Athletic ha sido la importancia de no perder la atención en la Liga y Valverde lo ha dejado claro con un once titular donde la principal novedad es que de nuevo juega sin delantero centro. Berenguer ejercerá de falso nueve y Maroan y Guruzeta deberán esperar su oportunidad en el banquillo.

Enlace copiado

19:48

Areso y Yuri regresan a los carriles, y también Galarreta al centro del campo para formar junto an Jauregizar en plena forma.

19:48

Quizá lo más sorprendente es que el técnico vuelve a prescindir de una referencia clara en ataque. No están ni Maroan ni Guruzeta. Una vez más, apuesta por ese falso nueve en el que se irán tornando Berenguer e Iñaki Williams.

19:47

Como se esperaba, Valverde retoca peones. Pero entre las novedades no está Aymeric Laporte.

Icono19:46

Ya conocemos el once del Athletic!!!!

Enlace copiado

19:44

Corberán: «Ha demostrado personalidad para levantarse»

En directo, Valencia-Athletic

El entrenador del Valencia advierte que el «Athletic nos va a exigir lo máximo»

Enlace copiado

19:44

En Valencia, sin embargo, sin muchos los que están empezando a discutir la presencia de Julen, especialmente tras la dura goleada recibida contra el Barcelona. Unas críticas ante las que ha salido al paso el propio técnico valencianista.

19:42

Agirrezabala estará contra el Athletic

En directo, Valencia-Athletic

El portero cedido por los rojiblancos se consolida en el Valencia, que deberá pagara 10 millones si quiere quedárselo en propiedad

Enlace copiado

19:41

En las filas del Valencia está un 'viejo' conocido para el Athletic. Se trata del meta Julen Agirrezabala, cedido este verano al conjunto ché y que, salvo sorpresa, estará hoy de inicio en el equipo de Corberán.

19:39

El hincha que siempre anima al Athletic en Valencia con una gorra comprada hace 70 años

En directo, Valencia-Athletic

Matías Merino, de 89 años, se declara «seguidor rojiblanco desde niño»

Enlace copiado

19:36

Laporte ya está listo para debutar

En directo, Valencia-Athletic

Valverde convoca al central para el partido de hoy en Mestalla y recuerda que «la Champions es un premio, pero la Liga es la que manda»

Enlace copiado

19:34

Quizá una de esas caras nuevas de inicio podría ser la de Aymeric Laporte, a quien Valverde ya ha metido en la lista de convocados, para dar descanso a Vivián o Paredes, que han disputado todos los minutos hasta ahora.

19:31

19:30

Veremos còmo están los de Ernesto Valverde tras el tremendo esfuerzo físico del martes en Champions ante el Arsenal. Parece claro que el técnico rojiblanco meterá varios cambios de inicio respecto a ese duelo ante los de Mikel Arteta.

19:29

Saludos!!!! Muy buenas tardes!!!! Bienvenidos a una nueva jornada de LaLiga EA Sports!!!! La competición doméstica alcanza ya su quinta fecha y los equipos van poco a poco cogiendo posiciones. Esta tarde el Athletic quiere reencontrarse en Mestalla ante un Valencia en plena reconstrucción.

Alineación y estadísticas

Carlos Corberán

4-4-2

Alineación

Julen Agirrezabala

portero

Dimitri Foulquier

defensa

César Tárrega

defensa

Mouctar Diakhaby

defensa

José Gayà

defensa

Luis Rioja

centrocampista

Baptiste Santamaría

centrocampista

Javi Guerra

centrocampista

Diego López

centrocampista

Dani Raba

Delantero

Arnaut Danjuma

Delantero

Ernesto Valverde

4-2-3-1

Alineación

Unai Simón

portero

Jesús Areso

defensa

Dani Vivian

defensa

Aitor Paredes

defensa

Yuri Berchiche

defensa

Íñigo Ruíz de Galarreta

centrocampista

Mikel Jauregizar

centrocampista

Robert Navarro

centrocampista

Oihan Sancet

centrocampista

Alex Berenguer

centrocampista

Iñaki Williams

Delantero

Estadísticas

0%

ATH

VAL

0%

ATH

ATH

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

