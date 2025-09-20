En directo, Valencia-Athletic

20:25

Valencia y Athletic se han visto las caras en 90 ocasiones en Liga en Mestalla, con un saldo histórico no demasiado favorable a los rojiblancos.

Solo han ganado en la capital del Turia 15 veces, frente a los 51 triunfos locales. Los otro 24 acabaron en tablas.

No obstante, en las últimas temporadas no se le ha dado mal. Sin ir más lejos, el curso pasado se ganó 0-1 con gol de Berenguer.