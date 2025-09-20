En directo, Valencia-Athletic

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 5 S20/09 · Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias
Valencia
21:00h.
0
-
0
Athletic
Min. 0
VAL
ATH
Fernando Romero
Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:44
20:59
La última arenga de los equipos antes de saltar al campo
👀 ¡Máxima concentración antes de que empiece el encuentro en Mestalla!— LALIGA (@LaLiga) September 20, 2025
BehindLALIGA pic.twitter.com/BTfqH0g8dL
20:59
Iñaki Williams y Gayá en el sorteo de capitanes...
20:58
Se saludan ya los equipos... también con el cuarteto arbitral, encabezado por Ortiz Arias
20:57
El cantante Francisco cantando desde el verde el himno de la comunidad valenciana mientras los jugadores hacen alto de presencia...
20:57
Saltan ya los dos equipos al terreno de juego de Mestalla!!!!!!
20:54
Comienzan a asomar ya los protagonistas en el túnel de vestuarios...
20:51
🫡 Preparados.#ValenciaAthletic#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/jEOSUYLaHI— Athletic Club (@AthleticClub) September 20, 2025
20:50
Unai Simón bajo palos
Línea defensiva para Areso, Vivián, Paredes y Yuri
Jauregizar y Galarreta forman en el centro del campo
Iñaki por la derecha, Robert Navarro por la izquierda
Con Sancet de enganche y Berenguer como falso nueve
20:50
En diez minutos arranca este partido en Mestalla entre Valencia y Athletic. Momento para repasar el once de los leones!!!
20:48
El de esta noche será el segundo partido que Valverde tenga que ver lejos del banquillo por sanción, algo que no le termina de gustar. «Se sufre, estar lejos es raro para los banquillos», lanza.
20:48
Ernesto Valverde atiende a los micrófonos de TV en esta previa para señalar que «el día del Alavés estuvimos un poco opacos en lo que es el juego de ataque, nos faltó chispa; el día del Arsenal nos parecimos un poco más a lo que somos habitualmente». «A lo largo de la temporada hay muchos partidos, unos salen peor, unos salen mejor», se resigna.
20:44
🔥 GOAZEN! GOAZEN!— Athletic Club (@AthleticClub) September 20, 2025
Se va acercando la hora del #ValenciaAthletic ⌛️#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/ojmlhHR58O
20:44
No se puede hablar de urgencias en la quinta jornada, pero el partido de Mestalla se plantea para los dos equipos como una oportunidad para reivindicarse. El Valencia viene de encajar un 6-0 en el Camp Nou, así que no hay mucho más que decir. El Athletic, que arrancó la temporada como una moto, viene de una inesperada derrota ante el Alavés en la catedral y de un tropiezo más previsible ante el Arsenal. Han sido dos derrotas consecutivas y 180 minutos sin marcar. Está claro que los de Valverde tienen que revertir la situación antes de que se convierta en tendencia.
20:38
Calientan ya los dos equipos sobre el terreno de juego. En lo más alto de Mestalla se hacen notar varios grupos de aficionados rojiblancos.
20:34
El técnico busca que el Athletic recupere pegada ante un Valencia siempre incómodo
20:27
Llamado hoy a ocupar el puesto de delantero centro, o a intercambiárselo por momentos con Iñaki Williams, Berenguer ya sabe lo que es ser el héroe en Mestalla. Solo hay que remontarse al pasado mes de mayo, cuando en la jornada 37 los de Valverde lograron tres puntos de oro para amarrar la cuarta plaza. Entonces el navarro canjeó la victoria con un gol en el minuto 72 tras la asistencia de Unai Gómez, suplente como aquel día. Guruzeta fue el nueve y, curiosamente, Nico Williams también estaba lesionado.
20:25
Valencia y Athletic se han visto las caras en 90 ocasiones en Liga en Mestalla, con un saldo histórico no demasiado favorable a los rojiblancos.
Solo han ganado en la capital del Turia 15 veces, frente a los 51 triunfos locales. Los otro 24 acabaron en tablas.
No obstante, en las últimas temporadas no se le ha dado mal. Sin ir más lejos, el curso pasado se ganó 0-1 con gol de Berenguer.
20:17
😍 @valenciacf 🤝 @AthleticClub— Athletic Club (@AthleticClub) September 20, 2025
Ambas aficiones disfrutando de la previa junt@s.#ValenciaAthletic#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/2R72tmrEf5
20:15
Cuarenta y cinco minutos todavía por delante para que arraque este partido en Mestalla. Un duelo que contará con la dirección del colegiado madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias. A los mandos de la sala VAR estará Valentín Pizarro Gómez.
20:08
Maroan, Maroan, Berenguer, Guruzeta, Iñaki Williams y hoy, a la espera de si será Berenguer o Iñaki, Valverde vuelve a salir sin un 'nueve' puro. Maroan, pese a su gol ante el Sevilla, ha desaparecido del once (ante el Arsenal no tuvo minutos ni siquiera) y Guruzeta no se ha estrenado este curso (apenas supera el centenar de minutos). Ante esta situación, son los dos extremos quienes han ocupado últimamente el centro del ataque. Berenguer lo hizo ante el Betis e Iñaki el martes en el estreno de Champions.
20:07
Vestuario preparado ✅#ValenciaAthletic#ADNVCFpic.twitter.com/7kxJ9t7zqP— Valencia CF (@valenciacf) September 20, 2025
20:01
Como se esperaba, Julen defenderá la portería che
20:01
Este será el once del Valencia!!!!
⚽ XI INICIAL 🆚 @AthleticClub#ValenciaAthletic#ADNVCFpic.twitter.com/J8XaQzELS0— Valencia CF (@valenciacf) September 20, 2025
19:49
El discurso de esta semana en el Athletic ha sido la importancia de no perder la atención en la Liga y Valverde lo ha dejado claro con un once titular donde la principal novedad es que de nuevo juega sin delantero centro. Berenguer ejercerá de falso nueve y Maroan y Guruzeta deberán esperar su oportunidad en el banquillo.
19:48
Areso y Yuri regresan a los carriles, y también Galarreta al centro del campo para formar junto an Jauregizar en plena forma.
19:48
Quizá lo más sorprendente es que el técnico vuelve a prescindir de una referencia clara en ataque. No están ni Maroan ni Guruzeta. Una vez más, apuesta por ese falso nueve en el que se irán tornando Berenguer e Iñaki Williams.
19:47
Como se esperaba, Valverde retoca peones. Pero entre las novedades no está Aymeric Laporte.
19:46
🥁 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 🆚 @valenciacf— Athletic Club (@AthleticClub) September 20, 2025
Egurre, lehoiak! #ValenciaAthletic#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/2DmSSqLyJy
19:44
El entrenador del Valencia advierte que el «Athletic nos va a exigir lo máximo»
Enlace copiado
19:44
En Valencia, sin embargo, sin muchos los que están empezando a discutir la presencia de Julen, especialmente tras la dura goleada recibida contra el Barcelona. Unas críticas ante las que ha salido al paso el propio técnico valencianista.
19:42
El portero cedido por los rojiblancos se consolida en el Valencia, que deberá pagara 10 millones si quiere quedárselo en propiedad
19:41
En las filas del Valencia está un 'viejo' conocido para el Athletic. Se trata del meta Julen Agirrezabala, cedido este verano al conjunto ché y que, salvo sorpresa, estará hoy de inicio en el equipo de Corberán.
19:39
Matías Merino, de 89 años, se declara «seguidor rojiblanco desde niño»
19:36
Valverde convoca al central para el partido de hoy en Mestalla y recuerda que «la Champions es un premio, pero la Liga es la que manda»
19:34
Quizá una de esas caras nuevas de inicio podría ser la de Aymeric Laporte, a quien Valverde ya ha metido en la lista de convocados, para dar descanso a Vivián o Paredes, que han disputado todos los minutos hasta ahora.
19:31
👋 Arratsalde on, athleticzaleak!— Athletic Club (@AthleticClub) September 20, 2025
¡Los leones ya están de camino a Mestalla!#ValenciaAthletic#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/4BGKNC0GNj
19:30
Veremos còmo están los de Ernesto Valverde tras el tremendo esfuerzo físico del martes en Champions ante el Arsenal. Parece claro que el técnico rojiblanco meterá varios cambios de inicio respecto a ese duelo ante los de Mikel Arteta.
19:29
Saludos!!!! Muy buenas tardes!!!! Bienvenidos a una nueva jornada de LaLiga EA Sports!!!! La competición doméstica alcanza ya su quinta fecha y los equipos van poco a poco cogiendo posiciones. Esta tarde el Athletic quiere reencontrarse en Mestalla ante un Valencia en plena reconstrucción.
Carlos Corberán
4-4-2
Julen Agirrezabala
portero
Dimitri Foulquier
defensa
César Tárrega
defensa
Mouctar Diakhaby
defensa
José Gayà
defensa
Luis Rioja
centrocampista
Baptiste Santamaría
centrocampista
Javi Guerra
centrocampista
Diego López
centrocampista
Dani Raba
Delantero
Arnaut Danjuma
Delantero
Ernesto Valverde
4-2-3-1
Unai Simón
portero
Jesús Areso
defensa
Dani Vivian
defensa
Aitor Paredes
defensa
Yuri Berchiche
defensa
Íñigo Ruíz de Galarreta
centrocampista
Mikel Jauregizar
centrocampista
Robert Navarro
centrocampista
Oihan Sancet
centrocampista
Alex Berenguer
centrocampista
Iñaki Williams
Delantero
0%
VAL
0%
ATH
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
