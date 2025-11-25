En directo, la Youth League: Slavia Praga-Athletic
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 5 de la Champions juvenil 25/26
Fernando Romero
Martes, 25 de noviembre 2025, 12:38
12:47
🔴⚪️ Jdeme na rozcvičku 💪🏻 #SKSU19#UEFA#YouthLeaguepic.twitter.com/gy5BujT5NB— Slávistická mládež (@slaviamladez) November 25, 2025
12:46
El Athletic llega a esta penúltima jornada de la fase liga en segunda posición con 12 puntos, sólo superado por el Chelsea, con un mejor balance de goles (+12) que los rojiblancos (+10). El Slavia es 13º con 7 puntos. Clasificación completa.
12:39
Por su parte, el equipo checo formará de inicio con Kalanin, Boledovič, Slončík, Beran - Kolísek, Rajnoha, Palaščák, Mubarak, Piták - Szywala, Potměšil.
Como suplenes, estarán Paar, Palivec, Pawlik, Frolík, Kovar, Kotrba, Holub, Chinedu, Chaluš
12:37
Este es el once del Athletic!!!!!
📋 Este es el once que presenta el Athletic para su quinto partido en la @UEFAMensYouth— Athletic Club (@AthleticClub) November 25, 2025
🆚 @slaviaofficial
#SlaviaPrahaAthletic#AthleticLezama 🦁 pic.twitter.com/Q5gqtyFEK6
Enlace copiado
12:36
Mañana muy fría en Radotín, con apenas un par de grados. Unas condiciones meteorológicas que pueden mediatizar el desarrollo del encuentro.
12:33
Muy buenos días!!!! Vuelve la UEFA Youth League, en la que el Athletic busca mantener su magnífica racha, en la que suma todos sus partidos por victorias. Cuatro de cuatro para los de Bittor Llopis, que en esta quinta y penúltima jornada de la fase liga se enfrentan al Slavia de Praga a partir de las 13.00h.
