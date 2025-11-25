El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo En directo, la jornada del 25-N en Bizkaia

En directo, la Youth League: Slavia Praga-Athletic

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 5 de la Champions juvenil 25/26

Fernando Romero

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:38

12:47

12:46

El Athletic llega a esta penúltima jornada de la fase liga en segunda posición con 12 puntos, sólo superado por el Chelsea, con un mejor balance de goles (+12) que los rojiblancos (+10). El Slavia es 13º con 7 puntos. Clasificación completa.

﻿﻿
En directo, la Youth League: Slavia Praga-Athletic

Icono12:39

Por su parte, el equipo checo formará de inicio con Kalanin, Boledovič, Slončík, Beran - Kolísek, Rajnoha, Palaščák, Mubarak, Piták - Szywala, Potměšil.

Como suplenes, estarán Paar, Palivec, Pawlik, Frolík, Kovar, Kotrba, Holub, Chinedu, Chaluš

Icono12:37

Este es el once del Athletic!!!!!

Enlace copiado

12:36

Mañana muy fría en Radotín, con apenas un par de grados. Unas condiciones meteorológicas que pueden mediatizar el desarrollo del encuentro.

12:33

Muy buenos días!!!! Vuelve la UEFA Youth League, en la que el Athletic busca mantener su magnífica racha, en la que suma todos sus partidos por victorias. Cuatro de cuatro para los de Bittor Llopis, que en esta quinta y penúltima jornada de la fase liga se enfrentan al Slavia de Praga a partir de las 13.00h.

