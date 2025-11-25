En directo, la Youth League: Slavia Praga-Athletic

12:33

Muy buenos días!!!! Vuelve la UEFA Youth League, en la que el Athletic busca mantener su magnífica racha, en la que suma todos sus partidos por victorias. Cuatro de cuatro para los de Bittor Llopis, que en esta quinta y penúltima jornada de la fase liga se enfrentan al Slavia de Praga a partir de las 13.00h.