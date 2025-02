Directo TV de la rueda de prensa de Jon Uriarte y Mikel González

13:38

La continuidad de Valverde. «Las cifras hablan por sí mismas. Es un entrenador impresionante, ha tenido unos logros alucinantes y en esta tercera etapa no está siendo menos. Hemos ganado la Copa, estamos en puestos de Champions y eso es gracias al trabajo de muchas personas, pero el papel de Ernesto es fundamental. Es el mejor entrenador que ha tenido el Athletic en este siglo. Me queda un año y medio de mandato y sería un sueño que estuviera Ernesto con nosotros. Como las cosas no dependen de una parte sino de las dos no sé si será posible. Tendremos momentos para hablar de ello. Si tuviéramos mala suerte y no siguiera con nosotros habrá que aplicar lo que me dijo uno de sus primeros jefes: los cementerios están llenos de gente indispensable. El equipo siempre trabaja para tener plan b y c».