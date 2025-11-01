Nico Williams en el banquillo y Laporte, titular
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 11 de la Liga EA Sports 25/26
Fernando Romero
Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:07
17:40
🔥 TENEMOS TARDE DE DERBI VASCO.— Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 1, 2025
En directo en el dial 7 de @MovistarPlus. #LaCasaDelFútbol#LALIGAEASPORTSpic.twitter.com/GjIcHQEsjH
17:39
En el cómputo general de los 78 derbis disputados en tierras guipuzcoanas, el Athletic solo ha podido ganar 20, otros 20 acabaron en empate y 38 cayeron del lado txuriurdin.
17:38
En el último precedente, la temporada pasada, el derbi de Anoeta acabó sin goles.
17:37
Además de para enderezar el rumbo en la competición doméstica, el Athletic buscará una victoria que ponga fin a su sequía de triunfos en los deerbis disputados en el feudo txuriurdin. Y es que el Athletic no gana en San Sebastián desde marzo de 2017, cuando se impuso por 0-2 con goles de Iñaki Williams y Raúl García.
17:30
📸🦁— Athletic Club (@AthleticClub) November 1, 2025
⌛️ #RealSociedadAthletic#AthleticClub 🔴⚪️ pic.twitter.com/zz8fl9yoaJ
17:28
Nico, en el banquillo
Nico Williams arranca el derbi como suplente después de varios partidos malos. Pero más allá del nivel del extremo, ahora muy inferior al que tiene, empiezo a pensar en su pubalgia y hasta qué punto limita su fútbol. Si está convocado y juega se supone que está bien, pero también lo estaba Maroan y luego se supo de sus problemas de rodilla. Veremos.
Enlace copiado
17:28
La mascota realista, haciendo de las suyas con los jugadores del Athletic
Txurdin 🤝 @AthleticClub.— LALIGA (@LaLiga) November 1, 2025
RealSociedadAthletic | insideLALIGA pic.twitter.com/DxYdIp8zJt
17:26
La Real, con el once esperado
Tampoco especula Sergio Francisco con su once inicial, cada vez más repetido por el técnico local. El joven Jon Martín forma junto a Zubeldia en el centro de la defensa mientras Carlos Soler ocupa el lugar del lesionado Yangel Herrera. Guedes se mantiene por la derecha a la espera de la recuperación completa de Kubo, que espera en el banquillo.
Enlace copiado
17:22
En ese once txuriurdin, destaca también la no presencia de Take Kubo.
17:21
Equipo titular
No hay tiempo para especular en el derbi. Los tres puntos de Anoeta son fundamentales y ya dijo Valverde que lo importante es la Liga, así que ante la Real forma con el equipo titular. Ya habrá tiempo de rotar ante el Newcastle el miércoles. Salvo la ausencia de Nico Williams, es el equipo más reconocible posible teniendo en cuenta las bajas por lesión. La otra novedad es que vuelve Laporte, recuperado tras si esguince ante el Getafe.
Enlace copiado
17:20
Ya conocemos también el once de la Real Sociedad!!
𝗫𝗜 | Once jugadores en el campo. Miles en la grada. A por el Derbi. 𝐀𝐔𝐏𝐀 𝐑𝐄𝐀𝐋!!! #RealSociedadAthleticpic.twitter.com/ZDHsIafCe0— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) November 1, 2025
17:16
Laporte estará de inicio, como se esperaba. Gorosabel estará en el lateral derecho. El que no juega es Nico Williams, que se queda en el banquillo.
17:16
Este será el once rojiblanco!!!!
🥁 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 🆚 @RealSociedad— Athletic Club (@AthleticClub) November 1, 2025
Egurre, lehoiak! Gurea da derbia!#RealSociedadAthletic#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/U2eJ80XVh6
Enlace copiado
17:15
Pendientes del posible once que diseñe para esta tarde Ernesto Valverde. El partido es de altos vuelos y enorme importancia. A priori, no parece probable que se guarde nada.
17:14
Así ha recibido la afición donostiarra a la Real
💪 Batera bagoaz garaipena gurea da!!! 💙 pic.twitter.com/qZrZ46bdvu— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) November 1, 2025
17:12
Entre el mar de lesiones que asola al Athletic, las buenas noticias en clave rojiblanca son que Aymeric Laporte se ha recuperado a tiempo para este derbi. Y también la primera conviocatoria de Selton, un talentoso centrocampista que ha deslumbrado en la Youth League y al que Valverde sigue de cerca.
17:08
👋 𝗔𝗡𝗢𝗘𝗧𝗔 #RealSociedadAthletic#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/uB8UjO6WYQ— Athletic Club (@AthleticClub) November 1, 2025
17:06
Los jugadores del Athletic llegan al estadio de la Real para disputar el derbi
Enlace copiado
17:05
Muchos son los alicientes que rodean siempre al derbi vasco, y en esta ocasión no podía ser menos. Un gran ambiente rodea al partido, con las aficiones confraternizando como suele ser habitual. Como también lo son los pequeños piques de uno y otro lado.
17:02
Muy buenas tardes!!!! Hoy es un día muy especial, hoy es día de derbi!!!!! El Athletic se enfrenta esta tarde a la Real Sociedad en un duelo 'de urgencias' para ambos. Para los rojiblancos, porque necesitan empezar a enderezar el rumbo de una vez por todas; para los txuriurdines, para poner tierra de por medio con los puestos bajos de la tabla.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
-
1
- 2 El subsidio de 570 euros al mes que el SEPE dará a los desempleados que no tienen derecho a paro
- 3 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad