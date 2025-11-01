Nico Williams en el banquillo y Laporte, titular

17:21

Equipo titular

No hay tiempo para especular en el derbi. Los tres puntos de Anoeta son fundamentales y ya dijo Valverde que lo importante es la Liga, así que ante la Real forma con el equipo titular. Ya habrá tiempo de rotar ante el Newcastle el miércoles. Salvo la ausencia de Nico Williams, es el equipo más reconocible posible teniendo en cuenta las bajas por lesión. La otra novedad es que vuelve Laporte, recuperado tras si esguince ante el Getafe.