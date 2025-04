En directo, Rangers-Athletic

20:23

Novedades

Sobre las novedades que presenta en el once, Valverde explica que «Yeray no vino convocado el otro día, pero pensábamos recuperarle para este partido, era un pequeño problema de un entrenamiento. Con Galarreta decidí no arriesgar pensando que podía estar hoy. Y Sancet ya jugó el otro día. Está bien. Es un partido importante»