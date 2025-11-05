En directo, la Youth League: Newcastle-Athletic
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 4 de la Champions Juvenil 25/26
Fernando Romero
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:47
21'
El Athletic está llegando con facilidad hasta la frontal del área del Newcastle, pero una vez ahí le falta una pizca de velocidad para desbordar a la armada defensa inglesa.
19'
Cuidado al error del Athletic sacando la bola desde atrás... reaccionan rápido y evitan problemas.
17'
Y otra ocasión más!!!!
En el rechace de un córner, Unamuno caza el balón suelto en el área pero su potente disparo se va abriendo y se termina marchando fuera!!!!
15'
A punto de marcar Gift!!!!!
Huestamendia le puso un gran balón raso en el área, controló y golpeó con el exterior del pie derecho, pero no cogió portería!!!!
14'
Disparo potente desde más allá de la corona del área de Ezpeleta... se le marcha arriba!!!!
12'
Moviendo ahora el Newcastle, que está tratando de adelantar filas y tener más protagonismo con la pelota
11'
Buen robo de los rojiblancos en zona de tres cuartos... aunque el árbitro termina pitando falta de Oyono.
9'
Trata de salir a la contra el Newcastle... sale bien Simón de su área para proteger la pelota.
8'
El balón en corto... no termina de salir la acción de pizarra
7'
Pues otro córner más, ahora tras acción de Manex Lozano. Muy profundo el Athletic por bandas.
7'
El envío al primer palo... la ventaja es para la defensa británica
7'
El que lo intenta ahora con un buen cambio de ritmo es Gift... se mete en el área.. es córner!!
5'
En su tónica habitual, el Athletic es el equipo que quiere mandar, el que tiene el balón y el que, cuando no lo tiene, presiona con líneas muy altas.
4'
Aunque no valía, el asistente levantó el banderín
4'
Primera buena llegada del Athletic, con el balón filtrado por Mikel para Manex en el área... quiere tocar al centro... pero corta la defensa!!!
Inicio partido
COMIENZA EL PARTIDO EN GATESHEAD!!!!!!!!!!
16:00
Ahora ya sí, todo preparado para el arranque...
15:59
Peio Huestamendia y Shahar ya en el sorteo de capitanes
15:59
Como es habitual, los dos equipos posan juntos con la pancarta con el lema #footb all
15:57
Saltan ya los equipos al verde!!!!
15:57
El Athletic es hoy claramente favorito en este encuentro. Y es que el Newcastle aún no ha ganado ninguno de sus partidos, con solo tres goles a favor y 10 en contra.
15:54
A punto de saltar ya los equipos al terreno de juego...
15:47
El partido de esta tarde estará dirigido por el colegiado húngaro Bence Csonka
15:41
Este será el equipo que presente el Newcastle!!!
Our U19s are in UEFA Youth League action this afternoon at the Gateshead International Stadium [kick-off 3pm]— Newcastle United (@NUFC) November 5, 2025
Best of luck, lads! 🙌 pic.twitter.com/n1PpLOhXbM
15:40
Una alineación bastante reconocible, con leves retoques respecto a compromisos anteriores. Quizá, la mayor novedad sea la presencia de inicio de Gift.
15:38
Ya conocemos el once del Athletic!!!
📋 Este es el once que presenta el Athletic para su cuarto partido en la @UEFAMensYouth— Athletic Club (@AthleticClub) November 5, 2025
🆚 @NUFC#NUFCAthletic#AthleticLezama 🦁 pic.twitter.com/wbYSrm76Cz
15:35
El conjunto dirigido por Bittor Llopis busca mantener la buenísima dinámica de resultados que está logrando en esta competición, en la que ha ganado sus tres compromisos anteriores, lo que le convierte en uno de los rivales a batir.
15:33
Saludos!!! Muy buenas tardes!!! Les damos la bienvenida a una nueva jornada de fútbol y goles en clave rojiblanca. La primera de las citas que tiene el Athletic arranca a las 16:00 horas en el Gateshead International Stadium, donde se enfrentarán al Newcastle en la cuarta jornada de la Uefa Youth League.
-
