El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 4 X05/11 · Árbitro: Ivan Kruzliak

Escudo Newcastle United

Newcastle

21:00h.

Athletic

Escudo Athletic Club
[ALTERNATIVE TEXT]

NEW

[ALTERNATIVE TEXT]

ATH

En directo, Newcastle-Athletic

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 4 de la Champions League 25/26

Minuto a minuto

Fernando Romero

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:41

20:58

Se saludan ya los protagonistas... también muy amistoso el saludo entre Eddie Howe y Ernesto Valverde...

20:57

Forman ya los futbolistas en el verde... mientras suena el himno de la Champions

20:56

Saltan los equipos al terreno de juego!!!!!!!!!!

20:55

Aspecto sensacional el que presentan las gradas del estadio... se despliega un enormo tifo en uno de los fondos, la afición rojiblanca también se deja notar...

20:50

Aunque habrá que ver cuál es la disposición definitiva de los jugadores en el verde.

20:50

Unai Simón en portería

Línea defensiva con Areso, Vivián, Paredes, Adama

20:50

Solo diez minutos para que eche a rodar la pelota en St. James' Park. Momento para recordar el once de circunstancias con el que jugará el Athletic.

20:45

Retirados ya los dos equipos a vestuarios... queda ya muy poco para que arranque este partidazo en St. James' Park!!!!!!

20:42

El Qarabaag, al que el Athletic ganó con cierta solvencia en San Mamés, ha empatado hoy con el Chelsea. Para poner todavía más en valor lo que es esta Champions League de locura.

20:39

20:33

Ya calienta el Athletic en el verde de St. James' Park. Los tres mil hinchas rojiblancos están ya casi todos en las gradas, animando ya a los suyos.

20:33

Juan Carlos Latxaga

Juan Carlos Latxaga

Con lo puesto

Con la baja de última hora de Guruzeta, el Athletic suma nueve futbolistas fuera de combate. Valverde comparece en Saint James Park con lo puesto, o sea una alineación improvisada y cuatro chavales del filial y el portero en el banquillo haciendo compañía a los suplentes del primer equipo. Según la web del club, el Athletic forma con un 4-3-3, pero habrá qué ver cómo se distribuyen los rojiblancos en el campo porque Vesga y Unai Gómez pueden interpretar varios papeles.

Enlace copiado

Icono20:29

Valverde también ha elogiado un nuevo desplazamiento masivo de la hinchada bilbaína. «Nuestra afición es muy viajera, siempre está con nosotros, le gusta disfrutar de cuando salimos fuera. Es fiel con nosotros y siempre está ayudando. A ver si podemos darles una alegría grande», afirma.

Icono20:28

«Nuestra intención es que no se sientan cómodos. Si jugamos muy cerca de nuestra área, podemos tener problemas porque tienen buenos lanzamientos desde fuera del área y dominan la estrategia», desliza Valverde. «Nuestra intención es hacer nuestro juego y poder ver nuestra mejor versión. Aunque sabemos que ellos en casa son fuertes».

Icono20:27

Ernesto Valverde analiza a pie de campo este encuentro contra el Newcastle, en el que no estará Guruzeta. «Se ha tenido que quedar en el hotel, está con fiebre, con gripe. Generalmente pasa esto, cuando hay una baja en una línea, se concentran todas en la misma», comenta resignado. «Vamos a ver si encontramos soluciones. Hay que estar preparados para todo. A ver si podemos competir bien».

Icono20:06

Echamos un vistazo al equipo arbitral encargado de dirigir esta noche el encuentro. En el verde, estará encabezado por el eslovaco Ivan Kruzliak. En la sala VAR, los mandos los llevará el suizo Fedayi San.

20:01

20:00

Los primeros aficionados ocupan ya sus asientos en las gradas de St. James' Park. Está asegurado un ambientazo en el estadio, al igual que se está viviendo a lo largo de toda la jornada.

Icono19:52

Este será el once del Newcastle!!!

19:50

Igor Barcia

Igor Barcia

Revolución

Todo apuntaba a un once experimental frente al Newcastle y así lo ha confirmado Ernesto Valverde. Los cambios afectan a todas las líneas, y más teniendo en cuenta la baja de última hora de Guruzeta.

Adama y Areso ocupan los laterales mientras Rego entra en el pivote junto a Jauregizar, que no descansa. Berenguer ocupa el extremo derecho, Navarro el izquierdo y las grandes novedades llegan por Vesga formando por delante del doble pivote y Unai Gómez de delantero centro.

Enlace copiado

19:48

Las ausencias obligan a Valverde a retocar muchos peones... Adama en el lateral zurdo, Rego jugará junto a Jauregizar en el centro del campo... Y arriba, sobre el papel, Vesga como teórico enganche, Berenguer en derecha, Navarro en izquierda y Unai Gómez en punta.

Icono19:46

Este será el once del Athletic!!!!!

Enlace copiado

19:41

19:41

Los problemas se le acumulan a Ernesto Valverde, que tendrá que improvisar una nueva solución para el ataque. Es muy probable que sea Berenguer el que juegue en punta como falso nueve. No tardaremos en salir de dudas.

19:39

19:39

Tendrá que haceerlo, eso sí, con un equipo notablemente mermado por las ausencias, a las que que hay que sumar una más de última hora. Y es que tal y como acaba de comunicar el club, Gorka Guruzeta se cae de la lista por enfermedad.

19:38

Tras la victoria de los rojiblancos en la Youth League, llega el turno ahora para el primer equipo, que en esta cuarta jornada, y tras estrenar su casillero de victorias en San Mamés ante el Qarabag, busca su primer triunfo lejos de casa.

Ver más

Alineación y estadísticas

Eddie Howe

4-3-3

Alineación

Nick Pope

portero

Kieran Trippier

defensa

Malick Thiaw

defensa

Sven Botman

defensa

Dan Burn

defensa

Bruno Guimarães Rodriguez Moura

centrocampista

Sandro Tonali

centrocampista

Joelinton Cássio Apolinário de Lira

centrocampista

Harvey Barnes

Delantero

Nick Woltemade

Delantero

Anthony Gordon

Delantero

Ernesto Valverde

4-3-3

Alineación

Unai Simón

portero

Jesús Areso

defensa

Dani Vivian

defensa

Aitor Paredes

defensa

Adama Boiro

defensa

Mikel Jauregizar

centrocampista

Alejandro Rego

centrocampista

Mikel Vesga

centrocampista

Alex Berenguer

Delantero

Unai Gómez

Delantero

Robert Navarro

Delantero

Estadísticas

0%

ATH

NEW

0%

ATH

ATH

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo En directo, Newcastle-Athletic