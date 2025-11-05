En directo, Newcastle-Athletic

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 4 X05/11 · Árbitro: Ivan Kruzliak
Newcastle
21:00h.
Athletic
NEW
ATH
Fernando Romero
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:41
20:58
Se saludan ya los protagonistas... también muy amistoso el saludo entre Eddie Howe y Ernesto Valverde...
20:57
Forman ya los futbolistas en el verde... mientras suena el himno de la Champions
20:56
Saltan los equipos al terreno de juego!!!!!!!!!!
20:55
Aspecto sensacional el que presentan las gradas del estadio... se despliega un enormo tifo en uno de los fondos, la afición rojiblanca también se deja notar...
20:50
Aunque habrá que ver cuál es la disposición definitiva de los jugadores en el verde.
20:50
Unai Simón en portería
Línea defensiva con Areso, Vivián, Paredes, Adama
Rego y Jauregizar en el centro del campo
Berenguer en la derecha, Robert Navarro en la izquierda
Vesga de enganche y Unai Gómez como referencia ofensiva
20:50
Solo diez minutos para que eche a rodar la pelota en St. James' Park. Momento para recordar el once de circunstancias con el que jugará el Athletic.
20:45
Retirados ya los dos equipos a vestuarios... queda ya muy poco para que arranque este partidazo en St. James' Park!!!!!!
20:42
El Qarabaag, al que el Athletic ganó con cierta solvencia en San Mamés, ha empatado hoy con el Chelsea. Para poner todavía más en valor lo que es esta Champions League de locura.
FT: #QarabagChelsea 2️⃣-2️⃣#UCLpic.twitter.com/3Su13WbRQr— Qarabağ FK English (@FKQarabaghEN) November 5, 2025
20:39
💪 Aupa mutilak!— Athletic Club (@AthleticClub) November 5, 2025
💚 ¡Listos para competir! #NUFCAthletic#UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/JYw5IUWIGW
20:33
Ya calienta el Athletic en el verde de St. James' Park. Los tres mil hinchas rojiblancos están ya casi todos en las gradas, animando ya a los suyos.
20:33
Con la baja de última hora de Guruzeta, el Athletic suma nueve futbolistas fuera de combate. Valverde comparece en Saint James Park con lo puesto, o sea una alineación improvisada y cuatro chavales del filial y el portero en el banquillo haciendo compañía a los suplentes del primer equipo. Según la web del club, el Athletic forma con un 4-3-3, pero habrá qué ver cómo se distribuyen los rojiblancos en el campo porque Vesga y Unai Gómez pueden interpretar varios papeles.
Enlace copiado
20:29
Valverde también ha elogiado un nuevo desplazamiento masivo de la hinchada bilbaína. «Nuestra afición es muy viajera, siempre está con nosotros, le gusta disfrutar de cuando salimos fuera. Es fiel con nosotros y siempre está ayudando. A ver si podemos darles una alegría grande», afirma.
20:28
«Nuestra intención es que no se sientan cómodos. Si jugamos muy cerca de nuestra área, podemos tener problemas porque tienen buenos lanzamientos desde fuera del área y dominan la estrategia», desliza Valverde. «Nuestra intención es hacer nuestro juego y poder ver nuestra mejor versión. Aunque sabemos que ellos en casa son fuertes».
20:27
Ernesto Valverde analiza a pie de campo este encuentro contra el Newcastle, en el que no estará Guruzeta. «Se ha tenido que quedar en el hotel, está con fiebre, con gripe. Generalmente pasa esto, cuando hay una baja en una línea, se concentran todas en la misma», comenta resignado. «Vamos a ver si encontramos soluciones. Hay que estar preparados para todo. A ver si podemos competir bien».
20:06
Echamos un vistazo al equipo arbitral encargado de dirigir esta noche el encuentro. En el verde, estará encabezado por el eslovaco Ivan Kruzliak. En la sala VAR, los mandos los llevará el suizo Fedayi San.
20:01
❤️ Nuestra gente.— Athletic Club (@AthleticClub) November 5, 2025
𝗜𝗠𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗢𝗡𝗔𝗡𝗧𝗘, athleticzales. #NUFCAthletic#UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/cx6LohbM02
20:00
Los primeros aficionados ocupan ya sus asientos en las gradas de St. James' Park. Está asegurado un ambientazo en el estadio, al igual que se está viviendo a lo largo de toda la jornada.
19:52
Este será el once del Newcastle!!!
HOWAY THE LADS! 💪 pic.twitter.com/r4PMGv2C1a— Newcastle United (@NUFC) November 5, 2025
19:50
Todo apuntaba a un once experimental frente al Newcastle y así lo ha confirmado Ernesto Valverde. Los cambios afectan a todas las líneas, y más teniendo en cuenta la baja de última hora de Guruzeta.
Adama y Areso ocupan los laterales mientras Rego entra en el pivote junto a Jauregizar, que no descansa. Berenguer ocupa el extremo derecho, Navarro el izquierdo y las grandes novedades llegan por Vesga formando por delante del doble pivote y Unai Gómez de delantero centro.
Enlace copiado
19:48
Las ausencias obligan a Valverde a retocar muchos peones... Adama en el lateral zurdo, Rego jugará junto a Jauregizar en el centro del campo... Y arriba, sobre el papel, Vesga como teórico enganche, Berenguer en derecha, Navarro en izquierda y Unai Gómez en punta.
19:46
🇪🇺 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 🆚 @NUFC— Athletic Club (@AthleticClub) November 5, 2025
Topera, mutilak!#NUFCAthletic#UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/5ND1rb1wjA
Enlace copiado
19:41
✨ ¡Ya estamos en el St. James' Park!#NUFCAthletic#UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/60tzL1XjZy— Athletic Club (@AthleticClub) November 5, 2025
19:41
Los problemas se le acumulan a Ernesto Valverde, que tendrá que improvisar una nueva solución para el ataque. Es muy probable que sea Berenguer el que juegue en punta como falso nueve. No tardaremos en salir de dudas.
19:39
🚑 PARTE-MÉDICO I @GorkaGuru9— Athletic Club (@AthleticClub) November 5, 2025
El jugador Gorka Guruzeta padece un síndrome gripal con afectacion gastrointestinal y causa baja para el partido de esta noche contra el @NUFC
🔗 https://t.co/vIKfkcvcK3@ImqEuskadi I #NUFCAthletic#UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/i94w1JdbFJ
19:39
Tendrá que haceerlo, eso sí, con un equipo notablemente mermado por las ausencias, a las que que hay que sumar una más de última hora. Y es que tal y como acaba de comunicar el club, Gorka Guruzeta se cae de la lista por enfermedad.
19:38
Tras la victoria de los rojiblancos en la Youth League, llega el turno ahora para el primer equipo, que en esta cuarta jornada, y tras estrenar su casillero de victorias en San Mamés ante el Qarabag, busca su primer triunfo lejos de casa.
Eddie Howe
4-3-3
Nick Pope
portero
Kieran Trippier
defensa
Malick Thiaw
defensa
Sven Botman
defensa
Dan Burn
defensa
Bruno Guimarães Rodriguez Moura
centrocampista
Sandro Tonali
centrocampista
Joelinton Cássio Apolinário de Lira
centrocampista
Harvey Barnes
Delantero
Nick Woltemade
Delantero
Anthony Gordon
Delantero
Ernesto Valverde
4-3-3
Unai Simón
portero
Jesús Areso
defensa
Dani Vivian
defensa
Aitor Paredes
defensa
Adama Boiro
defensa
Mikel Jauregizar
centrocampista
Alejandro Rego
centrocampista
Mikel Vesga
centrocampista
Alex Berenguer
Delantero
Unai Gómez
Delantero
Robert Navarro
Delantero
0%
NEW
0%
ATH
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
