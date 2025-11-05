En directo, Newcastle-Athletic

19:50

Revolución

Todo apuntaba a un once experimental frente al Newcastle y así lo ha confirmado Ernesto Valverde. Los cambios afectan a todas las líneas, y más teniendo en cuenta la baja de última hora de Guruzeta.

Adama y Areso ocupan los laterales mientras Rego entra en el pivote junto a Jauregizar, que no descansa. Berenguer ocupa el extremo derecho, Navarro el izquierdo y las grandes novedades llegan por Vesga formando por delante del doble pivote y Unai Gómez de delantero centro.