En directo, Levante-Athletic
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 14 de la Liga EA Sports 25/26
Fernando Romero
Sábado, 29 de noviembre 2025, 17:02
17:44
CalIentan ya en el verde los porteros de los dos equipos... todavía muy poquito ambiente en las gradas, en las que se espera alrededor de medio millar de aficionados rojiblancos
17:34
😉 @GorkaGuru9 🤜🏻🤛🏿 @willliamsssnico— Athletic Club (@AthleticClub) November 29, 2025
Preparados para el #LevanteUDAthletic#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/KqSl0QXnCD
17:34
Del Ciutat de Valencia no es que se pueda decir que es un campo propicio precisamente para el Athletic. En sus 16 visitas, ha ganado 6 partidos, ha empatado 5 y ha perdido otros cinco.
De hecho, no ha logrado pasar del empate en sus dos últimas visitas al feudo granota. La última vez que ganaron allí los rojiblancos fue en la 19/20, con un doblete de Raúl García.
17:28
Valverde: «Me encanta cómo juega el equipo y el espíritu que tiene»
El técnico rojiblanco admite que el Athletic, más allá de su fútbol y carácter, debe sumar ya: «Necesitamos ganar»
17:23
Bloque titular
Valverde presenta hoy un once muy reconocible, donde hay cuatro novedades, tres obligadas y una por decisión técnica. Paredes se mantiene como compañero de Vivián tras la baja de Laporte, Rego es el elegido para acompañar a Jauregizar y Robert Navarro entra en lugar del sancionado Sancet, con el desplazamiento de Berenguer hacia la mediapunta. La decisión de Valverde es la de dar entrada a Lekue en el lateral derecho.
17:22
También conocemos ya el once del Levante!!
ALINEACIÓN | ¡Este es nuestro once inicial para enfrentarnos al @AthleticClub!#LevanteUDAthleticpic.twitter.com/0UgiG1n4tN— Levante UD (@LevanteUD) November 29, 2025
17:21
Cambios de inicio, algunos de ellos obligados.
Lekue aparece hoy como titular en el lateral derecho, con Yuri en el izquierdo. Paredes acompaña a Vivián en el eje de la zaga.
Rego ocupa el lugar de Galarreta en la medular.
Y por delante, Berenguer en la mediapunta, con Navarro en la derecha, Nico en la izquierda y Guruzeta para los goles.
17:20
Ya conocemos el once del Athletic!!!
🔴⚪ 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 🆚 @LevanteUD— Athletic Club (@AthleticClub) November 29, 2025
Egurre, mutilak! Irabaztera.#LevanteUDAthletic#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/xZxZLBfZTR
17:15
Una sltuación que ha obligado al técnico rojiblanco a echar mano de nuevo de la cantera para completar la convocatoria. En ella aparece una vez más Selton, pero también Monreal.
17:14
El de esta tarde es un duelo de ausencias. Además de los lesionados, hoy tampoco estarán Galarrerta ni Sancet, sancionados. Tampoco Laporte, baja por un proceso vírico.
17:13
Enfrente estará un levante que es penúltimo, que no ha ganado todavía ningún partido en su casa y que tan sólo ha podido rascar un puntito en sus últimos cinco duelos de Liga
17:11
De ahí la importancia de volver a ganar hoy. Una inyección de moral (y por supuesto puntos) tras haber ganado tan solo uno de los últimos cuatro encuentros.
17:10
Con la 14ª jornada en marcha, el Athletic ocupa la octava posición con 17 puntos, a cuatro de Espanyol y Betis (21), que opcupan la sexta y quinta plaza respectivamente. A partir de ahí, un salto hasta los 28 del Atlético, cuarto.
17:06
👋 Arratsalde on, athleticzaleak!— Athletic Club (@AthleticClub) November 29, 2025
Los leones se dirigen al Ciutat de València.#LevanteUDAthletic#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/PKqkcJTXZz
17:01
Saludos!!! Muy buenas tardes!!!! Les damos la bienvenida a una nueva jornada de LaLiga EA Sports!!!! A partir de las 18:30h, el Athletic visita el estadio Ciutat de Valencia para medirse al Levante. Un duelo con tres importantes puntos en juego para los dos contendientes. En el caso de los granotas, para tratar de salir de la zona de descenso. Para los leones, para refrendar sus sensaciones con un triunfo que les mantenga enganchados a una lucha europea con muchos aspirantes.
-
