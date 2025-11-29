En directo, Levante-Athletic

17:34

Del Ciutat de Valencia no es que se pueda decir que es un campo propicio precisamente para el Athletic. En sus 16 visitas, ha ganado 6 partidos, ha empatado 5 y ha perdido otros cinco.

De hecho, no ha logrado pasar del empate en sus dos últimas visitas al feudo granota. La última vez que ganaron allí los rojiblancos fue en la 19/20, con un doblete de Raúl García.