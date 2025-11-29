El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

En directo, Levante-Athletic

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 14 de la Liga EA Sports 25/26

Fernando Romero

Sábado, 29 de noviembre 2025, 17:02

Icono17:44

CalIentan ya en el verde los porteros de los dos equipos... todavía muy poquito ambiente en las gradas, en las que se espera alrededor de medio millar de aficionados rojiblancos

17:34

17:34

Del Ciutat de Valencia no es que se pueda decir que es un campo propicio precisamente para el Athletic. En sus 16 visitas, ha ganado 6 partidos, ha empatado 5 y ha perdido otros cinco.

De hecho, no ha logrado pasar del empate en sus dos últimas visitas al feudo granota. La última vez que ganaron allí los rojiblancos fue en la 19/20, con un doblete de Raúl García.

17:28

Robert Basic

Robert Basic

Valverde: «Me encanta cómo juega el equipo y el espíritu que tiene»

En directo, Levante-Athletic

El técnico rojiblanco admite que el Athletic, más allá de su fútbol y carácter, debe sumar ya: «Necesitamos ganar»

Enlace copiado

17:23

Igor Barcia

Igor Barcia

Bloque titular

Valverde presenta hoy un once muy reconocible, donde hay cuatro novedades, tres obligadas y una por decisión técnica. Paredes se mantiene como compañero de Vivián tras la baja de Laporte, Rego es el elegido para acompañar a Jauregizar y Robert Navarro entra en lugar del sancionado Sancet, con el desplazamiento de Berenguer hacia la mediapunta. La decisión de Valverde es la de dar entrada a Lekue en el lateral derecho.

Enlace copiado

Icono17:22

También conocemos ya el once del Levante!!

17:21

Cambios de inicio, algunos de ellos obligados.

Lekue aparece hoy como titular en el lateral derecho, con Yuri en el izquierdo. Paredes acompaña a Vivián en el eje de la zaga.

Icono17:20

Ya conocemos el once del Athletic!!!

Enlace copiado

17:15

Una sltuación que ha obligado al técnico rojiblanco a echar mano de nuevo de la cantera para completar la convocatoria. En ella aparece una vez más Selton, pero también Monreal.

17:14

El de esta tarde es un duelo de ausencias. Además de los lesionados, hoy tampoco estarán Galarrerta ni Sancet, sancionados. Tampoco Laporte, baja por un proceso vírico.

17:13

Enfrente estará un levante que es penúltimo, que no ha ganado todavía ningún partido en su casa y que tan sólo ha podido rascar un puntito en sus últimos cinco duelos de Liga

17:11

De ahí la importancia de volver a ganar hoy. Una inyección de moral (y por supuesto puntos) tras haber ganado tan solo uno de los últimos cuatro encuentros.

17:10

Con la 14ª jornada en marcha, el Athletic ocupa la octava posición con 17 puntos, a cuatro de Espanyol y Betis (21), que opcupan la sexta y quinta plaza respectivamente. A partir de ahí, un salto hasta los 28 del Atlético, cuarto.

17:06

17:01

Saludos!!! Muy buenas tardes!!!! Les damos la bienvenida a una nueva jornada de LaLiga EA Sports!!!! A partir de las 18:30h, el Athletic visita el estadio Ciutat de Valencia para medirse al Levante. Un duelo con tres importantes puntos en juego para los dos contendientes. En el caso de los granotas, para tratar de salir de la zona de descenso. Para los leones, para refrendar sus sensaciones con un triunfo que les mantenga enganchados a una lucha europea con muchos aspirantes.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  2. 2

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  3. 3 El conocido restaurante vizcaíno al que Pradales llevó a comer al presidente alemán
  4. 4 Aita, si no eres famoso, ¿por qué te conoce tanta gente?
  5. 5

    Negocios de moda abren los domingos en el centro de Bilbao para ganar ventas
  6. 6 El Euromillones del viernes entrega su bote de 178 millones: resultados del 28 de noviembre
  7. 7 Ya es oficial: así quedarán las pensiones máximas y mínimas con la nueva subida para 2026
  8. 8

    ¿Qué significan los cuatro números de las líneas de Bizkaibus? La explicación que (quizás) no sabías
  9. 9

    Así se desarrolló la masacre del incendio de Hong Kong
  10. 10

    La exconcejala de Santurtzi implicada en la filtración del examen contradice a la alcaldesa en su despedida

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo En directo, Levante-Athletic