Imanol: «Lo de ayer ha sido un mazazo, pero el Athletic va a pelear hasta el final»

13:18

«Para mí no es suficiente. No busquéis motivos. Quería renovar, me voy con muchísima pena. Estoy dejando el club de mi vida. Pero cuando finalice esta temporada son ocho años. Soy ambicioso pero quería ganar más. Entrar en Europa para mí no es suficiente. No estoy cansado, mi relación con el club y los jugadores es inmejorable. Incluso con la prensa estoy contento. Todo tiene un principio y un final. No me merezco ni la mitad del cariño que he recibido».