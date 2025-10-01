En directo, Borussia Dortmund-Athletic

20:11

Más protagonistas en esta previa europea. Ahora es Areso el que afirma que el Signal Iduna Park «es un estadio que impresiona mucho por televisión, pero más todavía en persona. A todo jugador le gustaría jugar aquí», lanza.

«El equipo está bien, el fútbol son rachas y lo importante es salir de esta mala lo antes posible», añade el lateral sobre el momento que atraviesa el Athletic.