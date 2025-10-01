En directo, Borussia Dortmund-Athletic
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 2 de la Champions League 25/26
Fernando Romero
Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:49
r
5'
Diagonal larga para Svensson, que quiere entrar por el lateral del área... se cruza Vivián y fuerza el saque de puerta!!!! Muy atento el central.
4'
El Athletic da la sensación por momentos que defiende con un 4-1-4-1. Va variando la disposición en función de dónde está el balón.
3'
El balón tiene un dueño claro en este arranque, y ese es el Borussia
2'
Hay falta sobre Rego, que se ha llevado un pisotón muy claro aún en parcela rojiblanca
2'
En estos primeros compases ya se ve que el Athletic no va a salir a presionar tan alto como suele ser habitual en muchos encuentros. Espera en un bloque medio muy ordenado.
1'
🔛 ¡Arranca el partido en Dortmund!— Athletic Club (@AthleticClub) October 1, 2025
👏 Goazen, mutilak!
0-0 I #BVBAthletic#UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/kyy6fC7dcB
Inicio partido
COOOOOMIENZA EL PARTIDO EN EL SIGNAL IDUNA PARK!!!!!!!!!!!
21:00
Sacará de centro el Borussia...
21:00
El Athletic hace su habitual piña cerca de la ubicación donde está colocada la aficion del Athletic. Bonito detalle.
20:58
Iñaki Williams y Gregor Kobel en el sorteo de capitanes...
20:58
El saludo ya entre los contendientes... también con el equipo arbitral
20:57
Momentos de tensión, nervios, concentración previos al pitido inicial
20:56
Suena el himno de la Champions... saltan ya los protagonistas al terreno de juego!!!!!!!!!!!!
20:53
Jugadores ya asomando por el túnel de vestuarios...
20:51
Impresionante la imagen del estadio alemán mientras suena el 'You'll never walk alone'
20:50
Unai Simón en portería
Gorosabel, Vivián, Paredes y Lekue en defensa
Centro del campo con Rego y Jauregizar
Iñaki y Navarro para las bandas
Con Unai Gómez en la mediapunta y Maroan en punta de lanza
20:50
En unos minutos dará comienzo este apasionante partido en Dortmund. Aprovechamos para recordar el once del Athletic.
20:47
LEONES POR EUROPA.— Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 1, 2025
❤️ @AthleticClub#UCL#LaCasaDelFútbolpic.twitter.com/nzEKVQwJ30
20:44
✊ Con todo, leones. #BVBAthletic#UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/mLyVmzASXJ— Athletic Club (@AthleticClub) October 1, 2025
20:40
A la espera de que comience el duelo en el césped, lo que ahora mismo se vive en el Signal Iduna Park es una 'batalla' entre las aficiones. Canta el muro amarillo, responde el fondo donde están los hinchas rojiblancos.
20:34
👏 Todos junt@s.— Athletic Club (@AthleticClub) October 1, 2025
¡Athletic! ¡Athletic!#BVBAthletic#UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/AHWC9F6CaD
20:31
Sale a calentar el Athletic... en medio de una enorme pitada del muro amarillo. Los cuatro mil rojiblancos en la grada también se hacen notar.
20:30
Media hora para que arranque este partido en Dortmund, un duelo entre Borussia y Athletic que estará dirigido por el colegiado polaco Szymon Marciniak. En la sala VAR estará el neerlandés Pol van Boekel.
20:23
Piernas frescas
Cuando tras el encuentro frente al Villarreal habló del cansancio de algunos de sus jugadores se podía pensar en cambios en Dortmund. Y así ha sido. Hay novedades en todas las líneas, en especial en un centro del campo donde la escasez de efectivos había cargado de minutos a Jauregizar y Galarreta. Le toca descansar al eibarrés y es el momento de un Rego que tiene un compromiso complicadísimo. Además sorprende la ausencia de Adama en la izquierda porque el relevo de Yuri es un Lekue que cambia de lateral. Y en ataque músculo para la presión alta con Maroan y Unai Gómez.
Enlace copiado
20:17
Declaración de intenciones
Las exigencias del calendario y las limitaciones de la plantilla del Athletic obligan a elegir y priorizar y a la vista de la alineación, está claro que Valverde no quiere otro tropiezo en la Liga y reserva a sus piezas más importantes para el sábado ante el Mallorca. Con Berenguer y Nico ausentes por lesión, Yuri, Areso, Laporte, Ruiz de Galarreta y Sancet empezarán en el banquillo. Maroan vuelve a la alineación titular en detrimento de Guruzeta, y Rego también debuta como integrante del once inicial. A primera vista, comparecer en el campo del Borussia Dortmund con esta alineación parece una temeridad. Veremos.
Enlace copiado
20:12
El técnico del Dortmund elogia la filosofía del Athletic: «Es patriotismo local y se nota en el campo»
Nico Kovac se felicita porque Nico Williams no viaje: «Es una ventaja para nosotros»
Enlace copiado
20:11
Más protagonistas en esta previa europea. Ahora es Areso el que afirma que el Signal Iduna Park «es un estadio que impresiona mucho por televisión, pero más todavía en persona. A todo jugador le gustaría jugar aquí», lanza.
«El equipo está bien, el fútbol son rachas y lo importante es salir de esta mala lo antes posible», añade el lateral sobre el momento que atraviesa el Athletic.
20:07
Valverde: «Tenemos que perseverar en el estilo que nos ha traído hasta aquí»
El entrenador del Athletic admite que «no tenemos la misma pegada que el Dortmund y lo debemos asumir»
Enlace copiado
20:04
🌟 Nuestro Txopo, totalmente confiado.— Athletic Club (@AthleticClub) October 1, 2025
Aupa zu, Iribar!#BVBAthletic#UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/qstrghz1i4
19:59
Respecto a qué tipo de partido se puede esperar hoy por su parte, el técnico rojiblanco señala que «cuando llegas a jugar un partido de este tipo, tienes que ser consecuente con lo que te ha traído hasta aquí». «Nosotros tenemos una forma de jugar y tenemos que seguir hacuendi lo mismo. Obviamente, hoy pasa porque nuestro bloque defensivo sea fuerte porque ellos no perdonan, están en un gran momento de forma».
«Nuestra idea es un poco lo que hicimos contra el Arsenal, hacerles un partido difícil y poder inclinar el partido a nuestro favor», confía.
19:57
Sobre el mal momento que vive el Athletic, Valverde afirma que «en agosto ganamos todos los partidos y en septiembre ninguno». «No ha habido mucha diferencia en cuanto al juego, quitando algún partido que no hemos estado muy bien. Nos está faltando acierto en los metros finales, tenemos que seguir en nuestra línea. Estos partidos son muy motivantes pero muy complicados también», manifiesta.
19:55
Ernesto Valverde, en declaraciones al operador televisivo, explica sobre el once que presentará en Dortmund que «llevamos una racha de partidos muy seguida y tenemos que meter jugadores de refresco». «Y tenemos también jugadores lesionados, y un partido antes de esas famosas 72 horas el sábado que también se ha vuelto trascendente porque no hemos ganado los anteriores. Tenemos que refrescae el equipo un poco con esa idea», detalla.
19:53
Cambios
Valverde vuelve a agitar la coctelera en busca de la mezcla perfecta. Gorosabel y Lekue en los laterales, Rego de titular, al igual que Unai Gómez y Maroan... El técnico del Athletic quiere sorprender al Dortmund con un one atípico en el que, es sí, sigue el induscutible Iñaki Williams. Arrancamos.
Enlace copiado
19:50
Confirmado también el once del Borussia!!!
💫 So starten wir gegen @AthleticClub 🥁#UCL#BVBATHpic.twitter.com/ESpLJyaeJk— Borussia Dortmund (@BVB) October 1, 2025
19:49
A primera vista, llama la atención que Valverde elige a Paredes para formar junto a Vivián en el eje de la defensa. Una línea que completará Lekue, esta vez por banda izquierda.
Rego acompaña a Jauregizar en el centro del campo.
Y arriba, Unai Gómez estará en la mediapunta, con Navarro en la izquierda y Maroan en punta de ataque. El que no descansa es Iñaki.
19:47
Ya conocemos el once del Athletic!!!!
🥁 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 🆚 @BVB— Athletic Club (@AthleticClub) October 1, 2025
Egurre, lehoiak! #BVBAthletic#UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/fS5ZBDLiKo
Enlace copiado
19:44
🚧 Ante el muro amarillo... ¡sin miedo!— Athletic Club (@AthleticClub) October 1, 2025
Ya estamos en el Signal Iduna Park.#BVBAthletic#UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/KhgIAgwIbe
19:44
Prueba de estrés para el Athletic en Dortmund
En el peor momento de la temporada, el equipo de Valverde mide su solvencia en el famoso fortín de uno de los rivales más fuertes de la Champions
Enlace copiado
19:38
👕 Los vestuarios del Signal Iduna Park, preparados 🔴⚪— Athletic Club (@AthleticClub) October 1, 2025
Nos vemos en seguida, athleticzales.#BVBAthletic#UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/rS15SNLIKv
19:38
Apoyado por esos cerca de cuatro mil aficionados rojiblancos, el Athletic buscará hoy asaltar el Signal Iduna Park. No será sencillo derribar el muro amarillo, pero los de Ernesto Valverde confían en poder lograr la primera victoria en esta Champions League.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
-
1
-
2
- 3 Despiden a la directora de una sucursal bancaria de Bizkaia que cobraba más de 7.000 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
-
4
- 5 Un nostálgico Aitor Ocio presenta a su novia de la juventud
-
6
-
7
-
8
- 9 El Athletic propone subir las cuotas de socio por debajo del 2%
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.