En directo, Bilbao se prepara para el regreso a la Champions

11:12

¡Ha llegado el gran día!

¡Buenos días! Egun on!

El Athletic regresa este martes a la Champions después de una década y lo hace por todo lo alto. San Mamés lucirá sus mejores galas para recibir a uno de los cocos del torneo, el Arsenal de Mikel Arteta, sin duda, uno de los favoritos. Bilbao será hoy una gran fiesta. Está previsto que cerca de 3.000 hinchas ingleses animen a su equipo en el estadio bilbaíno. Sigue en directo en EL CORREO todos los detalles de la previa del partido: el ambiente en el Casco Viejo, en 'Pozas'..., el acceso al campo, la llegada de los equipos al estadio. ¡Síguenos! Aupa Athletic!