En directo, Bilbao se prepara para el regreso a la Champions
Sigue en EL CORREO el ambiente previo al Athletic-Arsenal, el partido con el que los rojiblancos abren la competición continental
Silvia Osorio
Martes, 16 de septiembre 2025, 11:28
11:40
Análisis del rival: el estilo de Mikel Arteta
Así ha convertido Mikel Arteta al Arsenal en uno de los grandes de Europa. El técnico guipuzcoano ha cambiado su estilo en el conjunto londinense, de uno similar al de sus maestros Wenger y Guardiola a otro que prioriza la solidez y evita el riesgo. Cuenta más detalles aquí Iñigo Aguiriano.
11:30
The Chaaaampiiiooooonnnnssss!! — Athletic Club (@AthleticClub) September 16, 2025
Nos vemos esta tarde, athleticzales.
🆚 @Arsenal
🏟️ San Mamés
🕡 18:45 horas#AthleticArsenal#UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/pJCygEIRAh
11:27
«Nos montamos en un barco para ver la ría antes del partido»
Desde Londres al botxo. Ethan, Charlie, Jacob, Will han tomado unas raciones en la Plaza Nueva para coger energías ante una jornada muy intensa. “Hemos venido hoy y nos ha gustado mucho el paisaje que hemos visto desde el avión. Es nuestra primera vez en Bilbao«,» han contado. Antes del partido, tienen alguna idea para conocer más a fondo la ciudad: «Quizás, nos animamos a montarnos en un barco para ver la ría antes del partido”, han desvelado. Ha estado con ellos » María de Maintenant.
11:23
«Va a ser un gran partido»
Daniel Broadwith y Brad Wintle han llegado dese Londres. “Hoy va a ser un gran partido. El Athletic es un buen equipo, pero creemos que vamos a ganar. La Plaza Nueva se va a llenar de aficionados del Arsenal y vamos a disfrutar del ambiente”. Informa María de Maintenant.
11:22
La hinchada del Arsenal se deja notar en la Plaza Nueva
Ciarán, Tom, Paddy, de Irlanda. “Hemos llegado hoy por la mañana y nos ha llamado la atención la gente de Bilbao, es muy maja y la ciudad es muy limpia. Nuestro plan antes de ver el partido en San Mamés es probar los pintxos de aquí”. Información María de Maintemant
11:13
Noche tranquila
La noche previa ha sido tranquila en Bilbao. Muchos de los 3.000 hinchas ingleses ya habían llegado, pero no hay constancia de problemas de orden público ni de incidentes . Informa Javier Ortiz de Lazcano.
11:12
¡Ha llegado el gran día!
¡Buenos días! Egun on!
El Athletic regresa este martes a la Champions después de una década y lo hace por todo lo alto. San Mamés lucirá sus mejores galas para recibir a uno de los cocos del torneo, el Arsenal de Mikel Arteta, sin duda, uno de los favoritos. Bilbao será hoy una gran fiesta. Está previsto que cerca de 3.000 hinchas ingleses animen a su equipo en el estadio bilbaíno. Sigue en directo en EL CORREO todos los detalles de la previa del partido: el ambiente en el Casco Viejo, en 'Pozas'..., el acceso al campo, la llegada de los equipos al estadio. ¡Síguenos! Aupa Athletic!
