En directo, Betis-Athletic

Saludos!!!! Muy buenas tardes!!!! Les damos la bienvenida a esta tercera jornada de LaLiga EA Sports!!!!! Hoy tenemos una cita muy especial para nuestro Athletic, ya no sólo por el rival, que también, como por el escenario. Los rojiblancos regresan a La Cartuja, donde el 6 de abril de 2024, una fecha que ya ha quedado grabada para la historia, lograron la Copa del Rey.