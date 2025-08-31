El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En directo, Betis-Athletic

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 3 de la Liga EA Sports 25/26

Fernando Romero

Domingo, 31 de agosto 2025, 17:25

17:48

Dos grandes novedades. La obligada por la ausencia de Galarreta, cuyo lugar ocupará Beñat Prados. Sancet entra desde el inicio, y se mantiene Berenguer, que jugará en teoría más adelantado. Eso deja fuera a Maroan.

17:47

Este será el once del Athletic!!!!

17:44

Galarreta se perderá el partido en La Cartuja ante el Betis

En directo, Betis-Athletic

El centrocampista rojiblanco sufre una sobrecarga muscular y deja a Valverde sin un fijo en la medular

17:43

A la espera de conocer a los once elegidos por Ernesto Valverde, ay que recordar que el técnico rojiblanco estará condicionado por la ausencia de unos de sus 'intocables'. Y es que Ruiz de Galarreta es baja por lesión.

17:42

Ya conocemos el once del Betis!!!

17:41

El Athletic quiere prolongar sus buenos recuerdos en La Cartuja con un pleno

En directo, Betis-Athletic

Regresa al estadio en el que logró la Copa para medirse al Betis, un rival «que siempre te mira a la cara», destaca Valverde

17:41

El Athletic buscará en una salida habitualmente muy complicada mantener la buena dinámica de resultados de este inicio liguero. Completar un tres de tres para irse con buenas sensaciones al parón.

17:36

Juan Carlos Latxaga

Juan Carlos Latxaga

Regreso al epicentro de la fiesta

En directo, Betis-Athletic

Falta una semana para que se cumplan diecisiete meses de aquel 6 de abril y parece que fue ayer, que todavía resuenan en las gradas.

17:33

17:33

Un encuentro que arrancará a las 19:00 horas, y que desde ya se lo contamos con todo detalle en elcorreo.com.

17:32

Una fecha y un hito para la nostalgia que no debe despistar, ni mucho menos, de lo importante, que son los tres puntos en liza esta tarde ante un rival siempre peligroso como el Betis, que presumiblemente será un rival directo para el Athletic en la lucha por los puestos europeos.

17:31

Saludos!!!! Muy buenas tardes!!!! Les damos la bienvenida a esta tercera jornada de LaLiga EA Sports!!!!! Hoy tenemos una cita muy especial para nuestro Athletic, ya no sólo por el rival, que también, como por el escenario. Los rojiblancos regresan a La Cartuja, donde el 6 de abril de 2024, una fecha que ya ha quedado grabada para la historia, lograron la Copa del Rey.

