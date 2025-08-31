En directo, Betis-Athletic
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 3 de la Liga EA Sports 25/26
Fernando Romero
Domingo, 31 de agosto 2025, 17:25
17:48
Dos grandes novedades. La obligada por la ausencia de Galarreta, cuyo lugar ocupará Beñat Prados. Sancet entra desde el inicio, y se mantiene Berenguer, que jugará en teoría más adelantado. Eso deja fuera a Maroan.
17:47
Este será el once del Athletic!!!!
📋 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 🆚 @RealBetis— Athletic Club (@AthleticClub) August 31, 2025
¡Nuestros leones!#RealBetisAthletic#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/loISB5hZA4
Enlace copiado
17:44
Galarreta se perderá el partido en La Cartuja ante el Betis
El centrocampista rojiblanco sufre una sobrecarga muscular y deja a Valverde sin un fijo en la medular
Enlace copiado
17:43
A la espera de conocer a los once elegidos por Ernesto Valverde, ay que recordar que el técnico rojiblanco estará condicionado por la ausencia de unos de sus 'intocables'. Y es que Ruiz de Galarreta es baja por lesión.
17:42
Ya conocemos el once del Betis!!!
💚🤍💚— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 31, 2025
¡Nuestro once inicial para el #RealBetisAthletic!#DíaDeBetispic.twitter.com/nw7GpUTFip
17:41
El Athletic quiere prolongar sus buenos recuerdos en La Cartuja con un pleno
Regresa al estadio en el que logró la Copa para medirse al Betis, un rival «que siempre te mira a la cara», destaca Valverde
Enlace copiado
17:41
El Athletic buscará en una salida habitualmente muy complicada mantener la buena dinámica de resultados de este inicio liguero. Completar un tres de tres para irse con buenas sensaciones al parón.
17:36
Regreso al epicentro de la fiesta
Falta una semana para que se cumplan diecisiete meses de aquel 6 de abril y parece que fue ayer, que todavía resuenan en las gradas.
Enlace copiado
17:33
🚌 ¡A La Cartuja! #RealBetisAthletic#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/5CGWeTeR68— Athletic Club (@AthleticClub) August 31, 2025
17:33
Un encuentro que arrancará a las 19:00 horas, y que desde ya se lo contamos con todo detalle en elcorreo.com.
17:32
Una fecha y un hito para la nostalgia que no debe despistar, ni mucho menos, de lo importante, que son los tres puntos en liza esta tarde ante un rival siempre peligroso como el Betis, que presumiblemente será un rival directo para el Athletic en la lucha por los puestos europeos.
17:31
Saludos!!!! Muy buenas tardes!!!! Les damos la bienvenida a esta tercera jornada de LaLiga EA Sports!!!!! Hoy tenemos una cita muy especial para nuestro Athletic, ya no sólo por el rival, que también, como por el escenario. Los rojiblancos regresan a La Cartuja, donde el 6 de abril de 2024, una fecha que ya ha quedado grabada para la historia, lograron la Copa del Rey.
-
