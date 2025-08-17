En directo, Athletic-Sevilla

18:18

Un primer once sin sorpresas. Areso parte como titular en banda derecha, en una línea defensiva que completan Vivián y Paredes, con Yuri en la izquierda.

Álex Berenguer estará en la mediapunta, aunque como se ha visto en pretemporada seguramente alterne posición con Nico.

Y Maroan vuelve a ser la opción inicial de Ernesto Valverde para el ataque.