LaLiga EA Sports Jornada 1 D17/08 ·

Escudo Athletic Club

Athletic

19:30h.

Sevilla

Escudo Sevilla Fútbol Club
ATH

SEV

En directo, Athletic-Sevilla

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 1 de la Liga EA Sports 25/26

Minuto a minuto

Fernando Romero

Domingo, 17 de agosto 2025, 18:07

18:23

18:20

Igor Barcia

Igor Barcia

El once esperado

Ernesto Valverde no ha sorprendido con su primer once de la Liga 2025-26. El técnico sale con su equipo de confianza, después de recuperar a Paredes para que forme con Vivían. Areso debuta y Yuri ocupa el carril izquierdo. Al igual que la pasada temporada, Jauregizar y Galarreta son indiscutibles en el centro del campo. Por delante, Berenguer ocupa el lugar del lesionado Sancet, los hermanos Williams por las alas y Maroan gana el primer duelo de la temporada con Guruzeta como nueve.

18:19

También conocemos ya el once del Sevilla!!!

18:18

Un primer once sin sorpresas. Areso parte como titular en banda derecha, en una línea defensiva que completan Vivián y Paredes, con Yuri en la izquierda.

Álex Berenguer estará en la mediapunta, aunque como se ha visto en pretemporada seguramente alterne posición con Nico.

18:16

Ya conocemos el once del Athletic!!

18:16

Un Sevilla tocado se rearma para su visita a San Mamés

En directo, Athletic-Sevilla

Ejuke, Idumbo y Pedrosa apuntan a la convocatoria, pero Almeyda afronta el debut con bajas y problemas de inscripción

18:11

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Valverde arranca con ambición: «El reto es llevar al Athletic un pasito más allá»

En directo, Athletic-Sevilla

«Le doy mucha importancia a ganar porque no suelo hacerlo», dice sobre sus arranques en el club rojiblanco, con sólo un triunfo en nueve estrenos

18:10

Todos pendientes ya del primer once que elegirá Ernesto Valverde en esta ilusionante temporada. No deberíamos tardar en salir de dudas.

18:04

18:03

Jon Agiriano

Jon Agiriano

El primer paso del Athletic en una campaña apasionante

En directo, Athletic-Sevilla

Pese a la mala imagen de la pretemporada, el equipo de Valverde se estrena en la Liga convencido de la fortaleza de su proyecto

18:01

De entrada, un primer plato más que apetecible. En Aste Nagusia y en San Mamés, los rojiblancos reciben al Sevilla en un duelo que arrancará a las 19.30h

18:00

Hola!!!! Muy buenas tardes!!!

Bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de LaLiga EA Sports!!!!

Alineación y estadísticas

4-2-3-1

Alineación

Unai Simón

portero

Jesús Areso

defensa

Dani Vivian

defensa

Aitor Paredes

defensa

Yuri Berchiche

defensa

Íñigo Ruíz de Galarreta

centrocampista

Mikel Jauregizar

centrocampista

Iñaki Williams

delantero

Alex Berenguer

delantero

Nico Williams

delantero

Maroan Sannadi

delantero

3-4-1-2

Alineación

Ørjan Nyland

portero

Kike Salas

defensa

Marcos do Nascimento Teixeira

defensa

José Ángel Carmona

defensa

Juanlu Sánchez

centrocampista

Lucien Agoumé

centrocampista

Nemanja Gudelj

centrocampista

Gabriel Suazo

defensa

Djibril Sow

centrocampista

Dodi Lukébakio

delantero

Akor Adams

delantero

Estadísticas

%

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

