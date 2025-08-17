En directo, Athletic-Sevilla

Secciones
Fernando Romero
Domingo, 17 de agosto 2025, 18:07
18:23
👋 ¡Qué alegría veros en casa!— Athletic Club (@AthleticClub) August 17, 2025
Los 𝗹𝗲𝗼𝗻𝗲𝘀 están en San Mamés. #AthleticSevilla#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/r9c7FpLu5H
18:20
Ernesto Valverde no ha sorprendido con su primer once de la Liga 2025-26. El técnico sale con su equipo de confianza, después de recuperar a Paredes para que forme con Vivían. Areso debuta y Yuri ocupa el carril izquierdo. Al igual que la pasada temporada, Jauregizar y Galarreta son indiscutibles en el centro del campo. Por delante, Berenguer ocupa el lugar del lesionado Sancet, los hermanos Williams por las alas y Maroan gana el primer duelo de la temporada con Guruzeta como nueve.
18:19
También conocemos ya el once del Sevilla!!!
🚨 Nuestro XI para medirnos al @AthleticClub ⚪️🔴— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 17, 2025
Nyland; Juanlu, Castrín, Kike Salas, Carmona; Gudelj, Agoumé, Sow; Lukebakio, Idumbo y Akor.#WeAreSevilla | #NuncaTeRindaspic.twitter.com/0AAGkX7akC
18:18
Un primer once sin sorpresas. Areso parte como titular en banda derecha, en una línea defensiva que completan Vivián y Paredes, con Yuri en la izquierda.
Álex Berenguer estará en la mediapunta, aunque como se ha visto en pretemporada seguramente alterne posición con Nico.
Y Maroan vuelve a ser la opción inicial de Ernesto Valverde para el ataque.
18:16
🥁 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 🆚 @SevillaFC— Athletic Club (@AthleticClub) August 17, 2025
¡Con este equipo arrancamos @LaLiga! #AthleticSevilla#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/oWiZ9TBDyc
18:16
Ejuke, Idumbo y Pedrosa apuntan a la convocatoria, pero Almeyda afronta el debut con bajas y problemas de inscripción
18:11
«Le doy mucha importancia a ganar porque no suelo hacerlo», dice sobre sus arranques en el club rojiblanco, con sólo un triunfo en nueve estrenos
18:10
Todos pendientes ya del primer once que elegirá Ernesto Valverde en esta ilusionante temporada. No deberíamos tardar en salir de dudas.
18:04
🥹 Te echábamos de menos, San Mamés.— Athletic Club (@AthleticClub) August 17, 2025
Menos de 2⃣ horas para el #AthleticSevilla#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/kzBwhxE0ia
18:03
Pese a la mala imagen de la pretemporada, el equipo de Valverde se estrena en la Liga convencido de la fortaleza de su proyecto
18:01
De entrada, un primer plato más que apetecible. En Aste Nagusia y en San Mamés, los rojiblancos reciben al Sevilla en un duelo que arrancará a las 19.30h
18:00
Hola!!!! Muy buenas tardes!!!
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de LaLiga EA Sports!!!!
Se acabaron las probaturas, los experimentos y los ensayos. Llega el momento de la verdad. Arranca la competición real y el Athletic lo hace con algunas dudas pero con mucha ambición.
4-2-3-1
Unai Simón
portero
Jesús Areso
defensa
Dani Vivian
defensa
Aitor Paredes
defensa
Yuri Berchiche
defensa
Íñigo Ruíz de Galarreta
centrocampista
Mikel Jauregizar
centrocampista
Iñaki Williams
delantero
Alex Berenguer
delantero
Nico Williams
delantero
Maroan Sannadi
delantero
3-4-1-2
Ørjan Nyland
portero
Kike Salas
defensa
Marcos do Nascimento Teixeira
defensa
José Ángel Carmona
defensa
Juanlu Sánchez
centrocampista
Lucien Agoumé
centrocampista
Nemanja Gudelj
centrocampista
Gabriel Suazo
defensa
Djibril Sow
centrocampista
Dodi Lukébakio
delantero
Akor Adams
delantero
