En directo, Athletic-Rayo

18:55

El Rayo también repite

Iñigo Pérez presenta el mismo once inicial que goleó al Girona a domicilio en la primera jornada. Aquel día el portero Gazzaniga se convirtió en su jugador número 12, una circunstancia que esperemos que no se se de hoy en San Mamés. Aunque con la colaboración del portero rival, el Rayo se mostró como un equipo con las ideas claras, en la misma línea del año pasado, cuando consiguió una histórica octava plaza. Nos espera el choque de dos equipos a los que les gusta mirar al rival de frente.