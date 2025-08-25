En directo, Athletic-Rayo
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 2 de la Liga EA Sports 25/26
Fernando Romero
Lunes, 25 de agosto 2025, 18:19
19:17
"Esperamos que Nico Williams vuelva a marcar las diferencias".— Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) August 25, 2025
🎙️ Ernesto Valverde, a la pregunta de @m_marchante. #LALIGAEASPORTS#LaCasaDelFútbolpic.twitter.com/whJ3yrgcId
19:15
🔥 ¡A darlo todo, equipo!#AthleticRayo#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/VRlw4p5d8U— Athletic Club (@AthleticClub) August 25, 2025
19:13
Sobre Nico Williams, Valverde comenta que «esperamos que sea el jugador diferencial que es». «Está claro que ha habido mucho ruido alrededor de él, pero ha hecho la pretemporada, ha estado participando normalmente... él está tranquilo», confirma.
19:12
«Es verdad que somos dos equipos que intentamos apretar arriba, que nos gusta jugar en campo contrario y dispuestos a obstaculizar los avances del rival. Esperemos que veamos un buen partido», afirma.
19:11
Ernesto Valverde, ante los micrófonos del operador televisivo: «Son solo dos partidos, pase lo que pase hoy nos quedarán todavía 36. Nuestra intención es hacer valer nuestro campo, a ver si podemos ganar. Para ellos tambiénj sería un buen arranque. Todos estamos intentando colocarnos un podo en buenas posiciones en este arranque».
19:06
❤️🤍 Un legado que se transmite.— Athletic Club (@AthleticClub) August 25, 2025
🏟️ Recibimos la visita de esta familia cacereña. Ongi etorri‼️#AthleticRayo#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/lL4TeefxEW
19:04
Sale ya a calentar el Athletic al terreno de juego de San Mamés!!! Recibido con aplausos por los aficionados que ya van ocupando su localidad en las gradas. Los jugadores del Rayo se ejercitan desde hace unos minutos.
19:00
Queda media hora para que arranque este duelo entre Athletic y Rayo en San Mamés. Un partido que estará dirigido por el colegiado alicantino Juan Martínez Munuera. A los mandos de la sala VAR estará Pablo González Fuertes.
18:55
El Rayo también repite
Iñigo Pérez presenta el mismo once inicial que goleó al Girona a domicilio en la primera jornada. Aquel día el portero Gazzaniga se convirtió en su jugador número 12, una circunstancia que esperemos que no se se de hoy en San Mamés. Aunque con la colaboración del portero rival, el Rayo se mostró como un equipo con las ideas claras, en la misma línea del año pasado, cuando consiguió una histórica octava plaza. Nos espera el choque de dos equipos a los que les gusta mirar al rival de frente.
Enlace copiado
18:54
🧤1️⃣— Athletic Club (@AthleticClub) August 25, 2025
𝑼𝒏𝒂𝒊 𝑺𝒊𝒎𝒐́𝒏#AthleticRayo#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/PzEJpZBWu3
18:46
La última victoria del Rayo en La Catedral se remonta a septiembre de 2021, cuando se impuso por 1-2
18:45
En los 22 partidos jugados en San Mamés en la competición doméstica, el Athletic ha salido vencedor en 16, con otros 3 empates y 3 derrotas.
18:44
En el histórico de enfrentamientos entre Athletic y Rayo Vallecano, encontramos que los rojiblancos son netamente superiores. Son 44 enfrentamientos totales en Liga, con 25 triunfos de los leones, por 9 de los franjirrojos.
18:37
El Rayo, con la cabeza en otra parte
La vuelta de la previa de Conference, una oportunidad histórica, centra la atención del club vallecano antes de su visita a San Mamés
Enlace copiado
18:31
🔙🏡— Athletic Club (@AthleticClub) August 25, 2025
🤗 ¡Volvemos a jugar en casa!#AthleticRayo#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/tFPmghRXGS
18:31
Queda mucho margen de mejora
El Athletic será probablemente el equipo que más afianzada tiene su plantilla a estas alturas de temporada
Enlace copiado
18:30
Una gran sorpresa llamada Íñigo Pérez
El exjugador del Athletic triunfa en el Rayo demostrando una categoría y una personalidad que pocos imaginaban
Enlace copiado
18:23
Berenguer, mediapunta
El polivalente futbolista navarro se mantiene en la mediapunta, mientras Maroan, goleador ante el Sevilla, sigue como 9. En defensa Vivían y Paredes se mantienen como centrales, con Galarreta y Jauregizar en el centro del campo.
Enlace copiado
18:22
Ya conocemos también el once del Rayo!!!
⚡️ Once del Rayo Vallecano elegido por Íñigo Pérez para enfrentarse al @AthleticClub.#AthleticRayo#VamosRayopic.twitter.com/hcdJk3wpCd— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) August 25, 2025
18:22
Valverde repite once
Por segunda jornada el técnico mantiene sus planes pese a recuperar a futbolistas fundamentales como Sancet, que arrancará el partido desde el banquillo.
Enlace copiado
18:17
Valverde repite exactamente el once inicial que puso en liza en la primera jornada ante el Sevilla. O lo que es lo mismo, Sancet estará en el banquillo en el arranque.
18:16
Ya conocemos el once del Athletic!!!
👇 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 🆚 @RayoVallecano— Athletic Club (@AthleticClub) August 25, 2025
¡Este es el equipo inicial de los leones! #AthleticRayo#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/ZnmtmPf9o3
Enlace copiado
18:11
⚡️ El 𝐑𝐚𝐲𝐨 ya está en 𝐒𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐦𝐞́𝐬 🏟️ pic.twitter.com/HnNZYGcz2i— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) August 25, 2025
18:11
El objetivo del Athletic es «buscar lo mejor»
Ernesto Valverde opta por centrarse en lo que tiene y elude hablar de Laporte: «Vamos a ver si se puede incorporar algún central», admite
Enlace copiado
18:11
A una semana del cierre del mercado de fichajes, la posible llegada de Aymeric Laporte al Athletic sigue siendo la gran cuestión pendiente. Valverde, como es habitual en él, esquiva la 'bala' cada vez que se le cuestiona por él.
18:08
Valverde recupera a Sancet frente al Rayo
Vuelven también a la convocatoria los lesionados Prados y Unai Gómez, aunque prescinde de Vencedor e Izeta
Enlace copiado
18:07
Una de las noticias positivas para el Athletic y su afición es el regreso a la convocatoria de Oihan Sancet. Con sus problemas físicos superados, veremos si Valverde le da minutos desde el arranque o bien prefiere ser precavido e ir poco a poco.
18:05
El Athletic no quiere sorpresas ante el valiente Rayo
De ganar y sumar seis puntos en las dos primeras jornadas de Liga, los de Valverde lograrían algo que no consiguen desde la temporada 2013-14
Enlace copiado
18:04
😎 ¿Preparados para el partido de hoy?— Athletic Club (@AthleticClub) August 25, 2025
¡Por aquí tenemos muchas ganas! Ahora nos vemos, athleticzales.#AthleticRayo#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/mpuZckqaD5
18:03
Quizá juegue ligeramente a favor de los rojiblancos el hecho de que el cuadro vallecano tuviera que disputar esa previa de la Conference League el pasado jueves. Aunque ya han pasado suficientes días para recuperar, pese a estar aún en esta fase incipiente de la temporada.
18:02
El Athletic logró un buen triunfo en su estreno ante el Sevilla en un duelo con alternativas y mucho ritmo; el Rayo derrotó en Montilivi a un Girona que ha arrancado con muchas dudas. Los de Ernesto Valverde y los de Iñigo Pérez buscarán darle continuidad a sus respectivos arranques.
18:00
Saludos!!! Muy buenas tardes!!! Les damos la bienvenida a esta segunda jornada de LaLiga EA Sports!!! A partir de las 19:30 horas, el Athletic busca su segunda victoria del curso ante un Rayo Vallecano que también persigue el mismo objetivo. Un atractivo duelo al abrigo de San Mamés que les vamos a ir contando desde ya mismo.
